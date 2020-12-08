Xiaomi Mi 11, 55W Hızlı Şarj ile Gelecek

Xiaomi Mi 11 olarak gelmesi beklenen Xiaomi M2011K2C, 3C tarafından onaylandı. Telefon, 55W’a kadar hızları destekleyen MDY-12-EQ şarj cihazıyla birlikte gelecek.

Mi 11 hakkında bildiğimiz pek bir şey yok, ancak yıl sonundan önce çıkacağını belirten söylentiler var. Mi 11 Pro kardeşiyle birlikte Snapdragon 888 ile gelen ilk akıllı telefonlar olacağına dair onay aldık. Bir diğer sızıntı Pro versiyonunun 120 Hz QHD + panele sahip olacağını söylüyor. Ancak normal versiyonunun bu ekrana sahip olup olmayacağına dair hiçbir bilgi yok.

Ayrıca Mi 11‘in pil kapasitesinden makul ölçüde eminiz – iki hücresinin her biri için 3C’de 2.485 mAh olarak onaylanmıştır, bu da yeni telefonun 4.780 mAh şarj alacağı anlamına gelir.