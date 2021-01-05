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Xiaomi Mi 11 İkinci Kez Satışa Çıkıyor!

Xiaomi Mi 11 ilk çıktığı gün çok kısa sürede tükenmişti. Firma aynı cihazı kullanıcılar için ikinci kez satışa çıkarma kararı aldı.

Yunus Emre Çakır

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Xiaomi

Akıllı telefon pazarında önemli bir yeri olan Xiaomi, çıkardığı yeni modeller ile gündemde ki yerini korumaya devam ediyor. Firma 1 Ocak 2021 tarihinde satışa çıkardığı Mi 11 akıllı telefonunu tekrar satışa sunmaya hazırlanıyor. İlk çıktığı gün itibariyle sadece 5 dakika içerisinde 350.000 adet saten model için firma tekrardan harekete geçiyor. Ancak şunu hatırlatmakta fayda var, Xiaomi Mi 11 şuan için sadece Çin pazarında satışa çıkarılmış durumda.

Çin pazarında bile almak isteyen kullanıcılar JD.com üzerinden sadece plus üyelik ile alabilecekler. Yani ikinci satış sadece plus üyeler için yapılmış durumda. Xiaomi Mi 11‘in, 6.81 inç AMOLED 120 Hz tazeleme oranına sahip 2k çözünürlüklü ekran ve Snapdragon 888 işlemcisi özellikleri arasında bulunuyor. Bununla birlikte cihazın içerisinde 8 GB RAM, 128 / 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor. 4.600 mAh / 55W hızlı şarj / 50W kablosuz şarj desteği bulunan cihaz Android 11 ve MIUI 12 işletim sistemiyle geliyor. Cihazın arka tarafında 108 Megapiksel + 13 Megapiksel ultra geniş açı + 5 Megapiksel telefoto mercekler bulunurken ön tarafında ise 20 Megapiksel bir selfie kamera yer alıyor. Mi 11 bazı renk seçenekleriyle birlikte Çin pazarında satışa sunulacak. Fiyat etkiketi ise henüz belli değil. Kimi kullanıcılar Şubat ayı içerisinde çıkacak olan Mi 11 Pro‘yu beklemeye başladılar.

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