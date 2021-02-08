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Xiaomi Mi 11 Küresel Pazarda Görücüye Çıktı – Fiyatı ve Özellikleri

Sonunda geldi gönlümün efendisi diyoruz. Xiaomi Mi 11 küresel pazarlarda yerini almayı başardı. İşte telefona dair bilmeniz gereken her şey...

Ayşen Sıla

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xiaomi mi 11

Xiaomi, küresel pazarlar için 2021’deki en son amiral gemisi Mi 11’i duyurdu. Telefon, Aralık ayında Çin’de tanıtılmıştı fakat bir üst model olan Xiaomi Mi 11 Pro’yu içermiyordu. Bu lansmanda da Mi 11 Pro henüz satışa sunulmadı. Fakat gelin Mi 11’in küresel modeline birlikte göz atalım.

Xiaomi Mi 11’in Tüm Özellikleri

Mi 11, 3200 x 1440 çözünürlükle 6.81 inç kavisli bir AMOLED ekrana ve ön kamera için sol üst köşede delikli bir panele sahip. Ekranda 120Hz AdaptiveSync yenileme hızı bulunuyor. Yani, ekrandaki içeriğe bağlı olarak 30Hz ila 120Hz yenileme hızları arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor. Ekran Gorilla Glass Victus ile kaplanırken, kavisli arka kısım Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

xiaomi mi 11

Xiaomi, telefonun en yüksek doğal renk gamına, en yüksek kontrast oranına ve en yüksek görünür ekran çözünürlüğüne sahip telefon da dahil olmak üzere 13 yeni DisplayMate Kaydı oluşturduğunu söylüyor. Mi 11 ayrıca içeriği orijinal çözünürlüklerinin 3 katına kadar yükseltilebiliyor. Ekranın diğer bir özelliği, kullanıcının istediği zaman kalp atış hızını ölçmesine olanak tanıyan bir ekran içi kalp atış hızı tarayıcısı bulundurmasından kaynaklanıyor.

Yeni amiral gemisi telefon, Snapdragon 888 işlemciden güç alan dünyadaki ilk telefonlardan biri olmayı başardı. Telefonun küresel versiyonunda sadece 8GB LPDDR5 RAM ve 128GB veya 256GB depolama seçenekleri bulunuyor.

xiaomi mi 11

Xiaomi Mi 11’in arkasında üç kamera var. Ana sensör 108MP geniş açılı bir kameradan oluşuyor ve beraberinde 13MP 123 derece ultra geniş açılı kamera ve 5MP “telemakro” kamera getiriyor. 20MP selfie kamera dahil tüm diğer kameralar Gece Modu fotoğrafçılığını destekliyor.

Xiaomi, telefonu film çekmek için kullanılabilecek bir kamera güç merkezi olarak gösteriyor. 8K ve HDR10 + video kayıt desteği gibi kamera özellikleri bulunduruyor. Ayrıca, videolarınıza profesyonel bir görünüm kazandırmak için ultra gece video modu ve 8 sinematik video filtresi de bulunuyor.

xiaomi mi 11

Mi 11, 4600mAh pil kapasitesine sahip ve 55W hızlı kablolu şarjı, 50W hızlı kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor. Hem kablosuz hem de hızlı kablosuz şarj teknolojisi, telefonu 1 saatten daha kısa bir sürede tamamen şarj etmenizi sağlıyor.

Kutuda şarj cihazı bulunmayan Çin versiyonunun aksine (kullanıcılar ücretsiz şarj cihazı alabilir), telefonun global versiyonu kutuda 55W GaN şarj cihazı ile birlikte geliyor. Aynı zamanda antibakteriyel ekran koruyucusu ve kılıfı da kutusuna dahil.

Telefonun diğer özellikleri arasında Bluetooth 5.2, WiFi 6, ekran içi parmak izi tarayıcı, Harman Kardon stereo hoparlörler, IR blaster ve USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Telefon Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile destekleniyor.

Mi 11, 8 + 128GB sürüm için 749 euro, 8 + 256GB sürümü ise 799 euro fiyat etiketine sahip. Telefon, Cloud White, Midnight Grey ve Horizon Blue renklerinde satışa sunulacak.
Xiaomi, Mi 11 için 2 yıllık garanti ve ilk yıl içinde bir ücretsiz ekran onarımı sunuyor. Telefon, Avrupa’da çeşitli operatörler tarafından satılacak ve ayrıca AliExpress dahil olmak üzere ortak mağazalarda satılacak.

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KaynakGsm Arena

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