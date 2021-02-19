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Xiaomi Mi 11 Küresel Pazarda Satışa Çıkıyor!

Xiaomi yeni üst düzey amiral gemisi serisi Mi 11 modelini Şubat ayı içerisinde küresel pazara sunmayı planlıyor.

Yunus Emre Çakır

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xiaomi mi 11

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı modellerini küresel olarak satışa çıkarmayı hedefliyor. Şirketin şuan için üzerinde çalıştığı yeni amiral gemisi telefonu Mi 11, 25 Şubat tarihinde küresel piyasalarda yerini alacak. Bilindiği üzere geçtiğimiz yılın Aralık ayında Çin’de piyasaya sürülen cihaz, küresel çapta ilk olarak Asya ülkelerine gönderilecek.

Bu ülkeler arasında Singapur, Malezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam yer alıyor. Hatta bu ülkelerin resmi Xiaomi Facebook sayfalarında 25 Şubat tarihi verilmiş durumda.

Yeni Mi 11, ilk Snapdragon 888 yonga setiyle satışa çıkan akıllı telefon olmuştu. Bununla birlikte cihaz içerisinde 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunduruyor. Ayrıca 6.81 inç AMOLED HDR10 + destekli bir ekran ile gelen telefon, 55 W hızlı şarj desteği olan 4.600 mAh batarya kapasitesine sahip.

Cihazın arka tarafında 108 Megapiksel ana + 13 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro sensörler yer alıyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksel bir selfie kamera bulunuyor. Yeni Mi 11‘in ülkemize ne zaman geleceği konusunda henüz resmi bir bilgi bulunmuyor.

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