Xiaomi Mi 11 Lite 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi, bugünkü etkinliğinde Xiaomi Mi 11 Lite’ın 4G modelini küresel pazarda satışa sundu. Çinli teknoloji şirketi, aynı etkinlikte Xiaomi Mi 11 Ultra ve Pro’yu da piyasaya sürdü. Bu yazımızda Mi 11 Lite’ı ele alacağız.

Xiaomi Mi 11 Lite

Mi 11 Lite, Qualcomm Snapdragon 780G işlemciye sahip dünyadaki ilk cihaz olarak satışa sunuldu. Bu işlemci, Adreno 642 GPU ile eşleştirilmiş 5nm işlem üzerine inşa edilen ilk 700 serisi yonga seti olarak adlandırılıyor. Bellek için cihaz, harici bir microSD kart aracılığıyla 512 GB’a kadar genişletilebilen 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar UFS 2.2 depolama alanı barındırıyor.

Ön tarafta, 90Hz yüksek yenileme hızına sahip 6.55 inç FHD + AMOLED ekran sunuyor. Fotoğrafçılık için ön tarafta 20 megapiksel delikli selfie kamera bulunduruyor.

Arka tarafta 64 megapiksel ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı lens ve 5 MP makro sensör içeren üçlü kamera modülü yer alıyor. Mi 11 Lite 5G, 33W’a kadar hızlı şarjı destekleyen büyük bir 4.250mAh pil ile çalışıyor.

Şirket ayrıca, Mi 11 Lite’ın sadece 160.53 mm x 75.72 mm x 6.81 mm boyutlarında ve 159 gram ağırlığında olan tarihteki en hafif ve en ince Mi telefonu olduğunu belirtti. Mi 11 Lite 5G ayrıca Bluetooth 5.2 ve WiFi 6E standartlarını da destekliyor.

Mi 11 Lite 5G’deki ekran HDR Plus’ı destekliyor ve Corning Gorilla Glass 6’ya sahip. Kutunun dışında, telefon Android 10 tabanlı MIUI 12 işletim sistemiyle çalışıyor ve her zamanki bağlantı seçenekleriyle geliyor.

Mi 11 Lite 5G, Siyah, Pembe, Mavi, Yeşil, Sarı ve Beyaz olmak üzere birçok renk çeşidine sahip. Telefonun fiyatı 350 ile 395 dolar arasında depolama seçeneğine göre farklılık gösteriyor.