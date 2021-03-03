Xiaomi Mi 11 Lite 5G, Google Play Console’da Görüntülendi!

M2101K9AG model numarasına sahip Xiaomi Mi 11 Lite 4G akıllı telefon, SIRIM (Malezya), EEC (Avrupa), FCC (ABD), NBTC (Tayland), IMDA (Singapur) ve Bluetooth gibi çeşitli platformlardan sertifika aldı. Geçen ay M2101K9G telefonu IMDA ve FCC yetkilileri tarafından da onaylanmıştı.

M2101K9G telefonunun Xiaomi Mi 11 Lite’ın 5G versiyonu olabileceği tahmin ediliyor. Bugün, güvenilir bir kaynak Xiaomi Mi 11 Lite 5G’nin Google Play Console listesini gözler önüne serdi. Liste, cihazın temel özelliklerini ortaya çıkardı.

Geçmiş raporlar, MI 11 Lite’ın ‘Renoir’ olarak kodlandığını iddia ediyordu. Aynı kod adı, Google Play Console listesinde de görülebiliyor. Liste, akıllı telefon ekranının 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük ve 440 ppi piksel yoğunluğu sunduğunu ortaya koyuyor. 8 GB RAM’e sahip telefon, Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

Liste ayrıca Xiaomi Mi 11 Lite 5G’nin bir Qualcomm yonga seti tarafından desteklendiğini belirtiyor. İşlemcinin özellikleri ve SM7250 model numarası, Snapdragon 765G yonga seti tarafından desteklendiğini gösteriyor. Bu, Mi 11 Lite 5G’nin yeni bir Snapdragon 7 serisi yonga setine sahip olacağını iddia eden son raporlarla çelişiyor.