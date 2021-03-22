Xiaomi Mi 11 Lite 5G TENAA’da Göründü!

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şu sıralarda 29 Mart tarihinde düzenleyeceği yeni lansman üzerinden çalışıyor. Şirketin bu yeni “Mega Lansman” olarak adlandırdığı etkinlikte yeni Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra ve Mi 11 Lite‘ın resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Ancak bugün Mi 11 Lite 5G‘nin TENAA sertifikası aldığı ortaya çıktı.

M2101K9C model numarasıyla görünen cihazın Snapdragon 775G yonga setinin kullanan ilk model olması bekleniyor. Cihazın boyutları 160.53 X 75.72 X 6.81 mm‘dir. Ayrıca cihazın 4G ve 5G olmak üzere iki farklı versiyonu olacak. 4G’li versiyon içerisinde Snapdragon 732G ile bulundururken 5G‘li versiyon ise Snapdragon 775G ile geliyor.







Bununla birlikte 6 GB RAM / 64 GB ve 6 GB RAM / 128 GB seçeneklerine sahip olan cihazın, 4.150 mAh batarya kapasitesi olacak. Cihaz arka tarafında 64 Megapiksel ana + 8 Megapiksel ultra + 5 Megapiksel makro olmak üzere üçlü bir kamera kurulumuna sahip.

Ön tarafta ise 6.67 inç FHD+ IPS LCD, 120Hz bir panel ve 16 Megapiksel selfie kamera yer alıyor. Android 11 ile çalışacak olan telefonun, 29 Mart‘ta resmi olarak gün yüzüne çıkması bekleniyor. Şirketin yeni modelini küresel pazara sunup sunymayacağı konusunda henüz bir bilgi bulunmuyor.