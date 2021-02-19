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Xiaomi Mi 11 Lite, Bir Sertifika Daha Aldı!

Xiaomi Mi 11 Lite'ın 5G modeli, FCC sertifikası aldı. İşte telefonun ortaya çıkan diğer özellikleri...

Ayşen Sıla

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xiaomi

Bugün erken saatlerde, Singapur’un IMDA listesi, Xiaomi Mi 11 Lite’ın bir 5G modeli olacağını ortaya çıkardı. Xiaomi Mi 11 Lite’ın FCC listesi, telefon hakkında yeni detayları da ortaya çıkardı.

FCC listesinde, M2101K9G’ye sahip bir Xiaomi cihazı görünüyor. Benzer bir model numarası olan M2101K9AG, FCC, NBTC gibi çeşitli sertifikalara sahip Mi 11 Lite’ın 4G LTE sürümü olarak piyasaya sürülecek.

Model numarası (M2101K9G) olan telefonun listesi, cihazın 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB depolama modelleriyle geleceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, cihazın 33W hızlı şarjlı 4.150mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Bağlantı konusunda ise cihaz, 5G NR, NFC, CA ile 4G LTE (Carrier Aggregation), Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS’ı destekleyecek. Liste, yonga setleri hakkında herhangi bir farklılık göstermese de, Mi 11 Lite 5G’nin yeni bir Snapdragon SD7350 işlemciye (775 olabilir) sahip olacağı söyleniyor.

xiaomi

Beklenen diğer özellikler arasında 64MP ana lens, 8MP ultra geniş ve 5MP makro sensörlü üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Öte yandan 4G modeli farklı bir kuruluma sahip olabilir ve bir Snapdragon 720G işlemciyle desteklenebilir.

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KaynakFCC

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