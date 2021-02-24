Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Mi 11 Lite, Canlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi Mi 11 Lite, Canlı Canlı Görüntülendi!

Xiaomi Mi 11 Lite'ın canlı görüntüleri ortaya çıktı. İşte telefona dair bilinen detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
Xiaomi Mi 11 Lite

Ocak ayında, FCC sertifika platformu M2101K9AG model numaralı bir Xiaomi cihazını onayladı. IMEI veritabanı listesi, bu cihazın adının Xiaomi Mi 11 Lite 4G olduğunu ortaya çıkardı.

FCC sonrasında telefon, Hindistan BIS, Tayland NBTC, Singapur IMDA, Avrupa EEC, Malezya SIRIM ve Bluetooth sertfikası da aldı. Telefonun canlı görüntüleri de şimdi ortaya çıktı.

İlk görüntüde M2101K9AG model numarası altta yer alıyor. Cihaz, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefon, 2.3GHz‘de çalışan, bilinmeyen bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.

Xiaomi Mi 11 Lite

İşlemci, 6 GB RAM ile birleştirilmiş. İkinci resim, akıllı telefonun arka tasarımını gösteriyor. Üçlü kamera kurulumunu ve bir LED flaşı barındıran kare şekilli bir kamera modülüne sahip bir cam arka plaka barındırıyor.

Model numarası (M2101K9G) olan telefonun listesi, cihazın 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB depolama modelleriyle geleceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, cihazın 33W hızlı şarjlı 4.150mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Xiaomi Mi 11 Lite

Bağlantı konusunda ise cihaz, 5G NR, NFC, CA ile 4G LTE (Carrier Aggregation), Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS’ı destekleyecek. Liste, yonga setleri hakkında herhangi bir farklılık göstermese de, Mi 11 Lite 5G’nin yeni bir Snapdragon SD7350 işlemciye (775 olabilir) sahip olacağı söyleniyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakTwitter

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Realme Buds Air 2 Arttırılmış Pil Ömrü İle Geliyor!

Realme geçtiğmiz günlerde yeni Narzo 30 serisi akıllı telefonlarını tanıtırken bunun yanında bir de 2019 yılında ilk defa piyasaya sürülen Buds Air'in devamı olan...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo, şirketin iki seçenekle sunmaya devam ettiği yenilenen Lenovo ThinkPad X13 Gen 2'yi tanıttı. Telefonun Intel ve AMD işlemcileri, yerini son model işlemcilere bıraktı....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Huawei HMS, 2021 Mercedes Benz S Class’ta Yer Alacak!

ABD hükümeti akıllı telefonlarının bileşenlerine erişimi engelledikten sonra işini ayakta tutmak için Huawei, ABD yasağından etkilenmeyen diğer işletmelere yöneldi. Böyle bir yön, otomobiller için...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Note 20’nin Mirasçısı Olabilir!

Geleneği bozan Samsung, Galaxy S21 serisinden başlayarak S-Pen kalemini Galaxy S serisi telefonlarla sunmaya başladı. Daha önce kalem desteği yalnızca Galaxy Note serisiyle sınırlıydı.Bu...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Meizu 18 Serisinin Ekran Özellikleri Ortaya Çıktı!

Çinli akıllı telefon üreticisi Meizu, şirketin yeni nesil Meizu 18 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını 3 Mart'ta piyasaya süreceğini doğruladı. Lansmana az bir zaman...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014