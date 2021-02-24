Xiaomi Mi 11 Lite, Canlı Canlı Görüntülendi!

Ocak ayında, FCC sertifika platformu M2101K9AG model numaralı bir Xiaomi cihazını onayladı. IMEI veritabanı listesi, bu cihazın adının Xiaomi Mi 11 Lite 4G olduğunu ortaya çıkardı.

FCC sonrasında telefon, Hindistan BIS, Tayland NBTC, Singapur IMDA, Avrupa EEC, Malezya SIRIM ve Bluetooth sertfikası da aldı. Telefonun canlı görüntüleri de şimdi ortaya çıktı.

İlk görüntüde M2101K9AG model numarası altta yer alıyor. Cihaz, Android 11 tabanlı MIUI 12 işletim sistemiyle çalışıyor. Telefon, 2.3GHz‘de çalışan, bilinmeyen bir sekiz çekirdekli işlemci tarafından destekleniyor.

İşlemci, 6 GB RAM ile birleştirilmiş. İkinci resim, akıllı telefonun arka tasarımını gösteriyor. Üçlü kamera kurulumunu ve bir LED flaşı barındıran kare şekilli bir kamera modülüne sahip bir cam arka plaka barındırıyor.

Model numarası (M2101K9G) olan telefonun listesi, cihazın 6GB + 128GB, 8GB + 128GB ve 8GB + 256GB depolama modelleriyle geleceğini ortaya koyuyor. Bununla birlikte, cihazın 33W hızlı şarjlı 4.150mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

Bağlantı konusunda ise cihaz, 5G NR, NFC, CA ile 4G LTE (Carrier Aggregation), Wi-Fi 5GHz, Bluetooth 5.2, GPS, Galileo, BeiDou, GLONASS’ı destekleyecek. Liste, yonga setleri hakkında herhangi bir farklılık göstermese de, Mi 11 Lite 5G’nin yeni bir Snapdragon SD7350 işlemciye (775 olabilir) sahip olacağı söyleniyor.