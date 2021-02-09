Xiaomi Mi 11 Lite, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Xiaomi, dünki etkinliğin ardından son sürat çalışmaya devam ediyor. Orta sınıf telefon Xiaomi Mi 11 Lite, birçok habere konu oluyor. Bu orta sınıf telefon, Tayland ve IMEI veritabanındaki NBTC listesinde yer almıştı. Bugün, telefon Bluetooth SIG otoritesinin veritabanında göründü. Aynı zamanda, telefon Malezya’nın SIRIM düzenleyici kurumunda da ortaya çıktı.

SIRIM sertifikasyonunda Xiaomi Mi 11 Lite, M2101K9AG model numarası ile karşımıza çıktı. İkincisi, küresel versiyonuna ait olan telefonun SIRM listesi, Wi–Fi 802.11ac, NFC, GPS ve VoLTE’yi desteklediğini ortaya koyuyor. Öte yandan, Bluetooth sertifikası M2101K9AG model numarasının Mi 11 Lite ile ilişkili olduğunu ve Bluetooth 5.2 bağlantısı için destek taşıdığını gösterdi.

Yukarıda belirtilen sertifikalardan önce Mi 11 dLite, ABD’nin FCC otoritesinden, Rusya’nın EEC düzenleyici kurumundan ve Tayland’ın NBTC’sinden sertifika aldı. Mi 11 Lite’ın 6 GB RAM ve 128 GB ve 256 GB gibi depolama sürümleriyle geleceği FCC sertifikası ile ortaya çıkmıştı.

Bu özelliklerin her biri Lite modeline göre oldukça iyi sayılır. Ancak işlemci konusunda Snapdragon‘un SM7350 platformu bulunmuyor. Bunun üzerine bazı yorumcular işlemcinin Snapdragon 750G olacağını ifade etti. Ayrıca CPU kısmında ise Cortex–A78 çekirdeğinin bulunacağını da dile getiriyorlar.

64 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ise Mi 11‘de ki gibi 1080p ile aynı ancak bu sefer buna periskop lens eşlik ediyor. Şuan için yeni Mi 11 Lite hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Firmanın yeni modelini de ne zaman tanıtacağına dair resmi bir açıklaması olmadı. İlerleyen günlerde daha fazla detaya sahip olacağız.