Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Mi 11 Lite, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Xiaomi Mi 11 Lite, Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Xiaomi Mi 11 Lite, sertifika almaya doyamıyor. Telefonun çok yakında piyasaya sürüleceği söyleniyor. İşte telefonun özellikleri...

Ayşen Sıla

-

0
xiaomi1

Xiaomi, dünki etkinliğin ardından son sürat çalışmaya devam ediyor. Orta sınıf telefon Xiaomi Mi 11 Lite, birçok habere konu oluyor. Bu orta sınıf telefon, Tayland ve IMEI veritabanındaki NBTC listesinde yer almıştı. Bugün, telefon Bluetooth SIG otoritesinin veritabanında göründü. Aynı zamanda, telefon Malezya’nın SIRIM düzenleyici kurumunda da ortaya çıktı.

SIRIM sertifikasyonunda Xiaomi Mi 11 Lite, M2101K9AG model numarası ile karşımıza çıktı. İkincisi, küresel versiyonuna ait olan telefonun SIRM listesi, WiFi 802.11ac, NFC, GPS ve VoLTE’yi desteklediğini ortaya koyuyor. Öte yandan, Bluetooth sertifikası M2101K9AG model numarasının Mi 11 Lite ile ilişkili olduğunu ve Bluetooth 5.2 bağlantısı için destek taşıdığını gösterdi.

Yukarıda belirtilen sertifikalardan önce Mi 11 dLite, ABD’nin FCC otoritesinden, Rusya’nın EEC düzenleyici kurumundan ve Tayland’ın NBTC’sinden sertifika aldı. Mi 11 Lite’ın 6 GB RAM ve 128 GB ve 256 GB gibi depolama sürümleriyle geleceği FCC sertifikası ile ortaya çıkmıştı.

xiaomi1

Bu özelliklerin her biri Lite modeline göre oldukça iyi sayılır. Ancak işlemci konusunda Snapdragon‘un SM7350 platformu bulunmuyor. Bunun üzerine bazı yorumcular işlemcinin Snapdragon 750G olacağını ifade etti. Ayrıca CPU kısmında ise CortexA78 çekirdeğinin bulunacağını da dile getiriyorlar.

64 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ise Mi 11‘de ki gibi 1080p ile aynı ancak bu sefer buna periskop lens eşlik ediyor. Şuan için yeni Mi 11 Lite hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Firmanın yeni modelini de ne zaman tanıtacağına dair resmi bir açıklaması olmadı. İlerleyen günlerde daha fazla detaya sahip olacağız.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakPrice Baba

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Apple, Tablet Sektörüne Adeta Hükmediyor – 53.2 Milyonluk Satışın Detayları!

Geçen yıl ortaya çıkan COVID-19 salgını nedeniyle insanlar evde sıkışıp kaldığı için bilgisayar pazarının yanı sıra tabletler de oldukça fazla talep gören. IDC'den gelen...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi K40 Serisi, 25 Şubat’ta Tanıtılacak!

Xiaomi tabanlı Redmi, Redmi K40 serisini Şubat ayında piyasaya süreceğini doğruladı. Bugün şirket, K40 lansman etkinliğinin 25 Şubat'ta yapılacağına dair resmi bir onay yayınladı.Redmi,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy S21, Su Testinden Geçti – Ne Kadar Dayanıklı ?

Samsung’un Galaxy S serisi akıllı telefonlarının toza ve suya dayanıklılık açısından IP68 derecesine sahip olduğu biliniyor. Galaxy S5 bile IP67 derecesine sahipti ancak Samsung,...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G40 Geliyor – İşte Detaylar!

Kaynaklar, Motorola'nın yakında Moto G10, Moto G30 ve Moto E7 4G akıllı telefonlarını ve Moto G40 uygun fiyatlı 5G akıllı telefonunu piyasaya süreceğini doğruladı.Şimdi...
Devamını Oku
Sosyal Medya

WhatsApp’a Sessiz Video Paylaşma Özelliği Geliyor!

WhatsApp geçtiğimiz günlerde, kullanıcıları yeni Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları değişikliklerini kabul etmeye zorladığı gerekçesiyle büyük bir tepkiyle karşılaştı. Daha sonra şirket, güncellemenin bitiş...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014