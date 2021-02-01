Xiaomi Mi 11 Lite Snapdragon İşlemci İle Gelebilir!

Geçtiğimiz yılın son aylarında Xiaomi, yeni Mi 11 amiral gemisi akıllı telefonunu piyasaya sürmüştü. Bundan sonraki süreçte ise şirketin Mi ailesine iki yeni üye daha ekleyeceği sızdırılan bilgiler arasın yer almıştı.

Bu iki yeni üyeden birisi Mi 11 Pro diğer ise Mi 11 Lite olacak. İşte bugün bu modellerden birisi olan Mi 11 Lite hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Daha az güçlü ve daha uygun bir fiyatla gelmesi beklenen Mi 11 Lite‘ın temel özellikleri sızdırılmış durumda.

Çin merkezli bir kaynakta ortaya çıkan bilgilere göre cihazın Qualcomm‘un Snapdragon SM7350 yonga setine sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca telefon OLED, delikli çentiği olan bir ekrana sahip. Cihazın arka tarafında ise 64 Megapiksel ana kamera ve 5x telefoto lens olacak.

Bu özelliklerin her biri Lite modeline göre oldukça iyi sayılır. Ancak işlemci konusunda Snapdragon‘un SM7350 platformu bulunmuyor. Bunun üzerine bazı yorumcular işlemcinin Snapdragon 750G olacağını ifade etti. Ayrıca CPU kısmında ise Cortex-A78 çekirdeğinin bulunacağını da dile getiriyorlar.

64 Megapiksel çözünürlüğündeki ana kamera ise Mi 11‘de ki gibi 1080p ile aynı ancak bu sefer buna periskop lens eşlik ediyor. Şuan için yeni Mi 11 Lite hakkında daha fazla bilgi bulunmuyor. Firmanın yeni modelini de ne zaman tanıtacağına dair resmi bir açıklaması olmadı. İlerleyen günlerde daha fazla detaya sahip olacağız.