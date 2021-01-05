Xiaomi Mi 11 Lite Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde Xiaomi Mi 11 amiral gemisi akıllı telefonunu tanıttı. Daha gelişmiş Xiaomi Mi 11 Pro‘nun Şubat veya Mart ayına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bazı raporlar, Xiaomi Mi 11 Lite 4G adlı bir telefonun varlığı hakkında da bilgiler veriyor.

Xiaomi Mi 11 Lite, 2021 yılında piyasaya sürülmesi planlanan dokuz yeni telefon arasında olabilir. Mi 11 Lite 4G’nin özelliklerinden bahseden yeni bir video, The Pixel adlı bir Vietnam YouTube hesabında yayınlandı.

YouTuber, Xiaomi Mi 11 Lite‘ı mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geleceğini gösterdi. Mi 11 amiral gemisinin sadeleştirilmiş bir versiyonu gibi görünüyor.

Source/The Pixel

YouTuber tarafından paylaşılan görüntüler, Mi 11 Lite‘ın delikli tasarıma sahip düz bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Arka tarafında kare şekilli kamera modülü bulunuyor. Mi 11’de bulunan kamera muhafazasının düz bir versiyonu gibi görünüyor.

YouTuber, Xiaomi Mi 11 Lite’ın 120Hz yenileme hızı sunan bir ekrana sahip olduğunu ortaya çıkardı. Umarız Full HD + çözünürlüğü destekliyordur. Cihazın ön kamerası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Videoda, telefonun yana bakan veya arkaya konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı ile donatılması gerektiğini gösteren bir IPS LCD panele sahip olduğu belirtiliyor. Ancak, parmak izi sensörü görünmüyor.

Snapdragon 732G yonga setinin Mi 11 Lite’a güç verdiği söyleniyor. Şu anda Poco X3, piyasada aynı işlemciyi bulunduran sahip tek telefon olduğu için bu biraz garip.

Videoda ayrıca Mi 11 Lite‘ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olduğu belirtiliyor. Arka kamera kurulumu 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ikinci bir lens ve 5 megapiksel bir sensör içeriyor.