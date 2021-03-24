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Xiaomi Mi 11 Lite’ın Resmi Görselleri Sızdırıldı!

Xiaomi Mi 11 Lite'ın 4G ve 5G modellerinin teknik özellikleri ortaya çıktı. Ayrıca telefonun resmi görselleri de sızdırıldı.

Ayşen Sıla

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Xiaomi

Xiaomi, 29 Mart’ta Mi 11 Lite, Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra gibi yeni Mi 11 serisi telefonları duyurmak için küresel bir lansman etkinliği düzenleyecek. Lansman öncesinde bir kaynak, Mi 11 Lite’ın 4G ve 5G modellerinin, görüntülerini ve özelliklerini paylaştı.

Xiaomi Mi 11 Lite’ın 4G ve 5G modelleri arasındaki en büyük fark, şüphesiz işlemcileri olacak. Mi 11 Lite 4G, Snapdragon 732G işlemciye sahipken telefonun 5G modelinde Snapdragon 765G işlemci yer alıyor.

Mi 11 Lite, sol üst köşeye yerleştirilmiş bir delik ile 1080 x 2400 piksel Full HD + çözünürlük sunan 6,55 inçlik bir AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. 90Hz yenileme hızı için destek taşıması bekleniyor. Ayrıca telefon bir ekran içi parmak izi tarayıcıya sahip olacak.

Xiaomi

20 megapiksellik bir selfie kamera ile gelecek ve arka kamera kurulumu 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 5 megapiksel makro kamera içerecek. Cihaz MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor.

33W hızlı şarjı destekleyen telefon, 4.250mAh pil ile raflarda yerini alacak. Akıllı telefonda bulunacak diğer özellikler arasında bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ve bir microSD kart yuvası yer alıyor. Fakat telefonda 3,5 mm ses girişi bulunmuyor.

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KaynakWinfuture

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