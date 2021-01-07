Xiaomi Mi 11 Lite’ın Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

M2101K9AG model numaralı yeni bir Xiaomi telefonu, Federal İletişim Komisyonu (FCC) yetkilisinden sertifika aldı. Liste, cihazın Xiaomi Mi 11 Lite olarak piyasaya çıkacağını doğruladı. FCC belgeleri, Mi 11 Lite‘ın bazı temel özelliklerini de ortaya çıkardı.

FCC belgeleri, Xiaomi Mi 11 Lite’ın MIUI 12 ile destekleneceğini ve bir LTE cihazı olacağını gösteriyor. Cihaz, 4.150mAh dereceli bir batarya ile destekleniyor, bu da tipik boyutunun 4.250mAh olabileceği anlamına geliyor. Batarya, 33W hızlı şarj teknolojisi ile birleştirilecek.

Telefon, 6 GB RAM + 64 GB depolama ve 6 GB RAM + 128 GB depolama gibi iki modelle satışa sunulacak. Liste ayrıca telefonda bulunan çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 desteğini de onaylıyor.

Geçtiğimiz günlerde Vietnamlı bir YouTuber, Xiaomi Mi 11 Lite‘ın temel özelliklerini paylaşmıştı. Yukarıda belirtilen bilgilerin bir kısmını paylaşmanın yanı sıra, telefonda Snapdragon 732G işlemcinin ve delikli tasarıma sahip 120Hz ekrana sahip olacağını açıkladı. Telefonun bir LCD veya AMOLED panele sahip olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Telefonun 64 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ikinci lens ve 5 megapiksel sensör içeren üçlü kamera sistemine sahip olması bekleniyor. Mi 11 Lite yaklaşık 325 dolarlık bir fiyatla, en geç Mart ayında piyasada yerini alabilir.