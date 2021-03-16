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Xiaomi Mi 11 Lite’ın Temel Özellikleri Sızdırıldı!

Xiaomi Mi 11 Lite'a dair yepyeni özellikler gün yüzüne çıktı. İşte telefon hakkında bilinen yeni detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi 11

Son raporlar, yaklaşan Xiaomi Mi 11 Lite’ın 4G ve 5G sürümleriyle geleceğini ortaya çıkardı.  Mi 11 Lite 4G’nin ekranı, işlemcisi ve kameraları ile ilgili temel özellikleri ortaya çıkaran için yeni sızıntılar bulunuyor.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G, 6.55 inçlik bir ekrana sahip. Akıllı telefonun demo standının bir görüntüsü ise bir Twitter kullanıcısı taradından paylaşıldı. 

Görüntü, Mi 11 Lite 4G’nin 10 bit renk derinliği sağlayan 90Hz OLED ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Snapdragon 732G işlemciye sahip cihaz, 64 megapiksel ana kamera bulunduruyor.

Xiaomi Mi 11 Lite 4G’nin Hint ve gküresel versiyonu arasında ufak bir fark olacak. Küres modelin bir makro lensi varken, Hindistan modelinin bir derinlik sensörüne (muhtemelen 5 megapiksel lens) sahip olduğu söyleniyor. 

Xiaomi Mi 11

Mi 11 Lite 4G’nin üçlü kamera kurulumundaki ikinci sensör, 8 megapiksellik bir ultra geniş sensör olarak belirtiyor.

Geçmiş raporlar ayrıca Mi 11 Lite 4G’nin 6 GB / 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olduğunu ortaya çıkardı.  MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor. 33W hızlı şarjı destekleyen 4,250mAh pil ile destekleniyor.

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KaynakTwitter

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