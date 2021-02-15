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Xiaomi Mi 11 lite’ın Yeni Bir Görüntüsü Sızdırıldı!

Xiaomi'nin akıllı telefon pazarına sunmaya hazırladığı modeli Mi 11 Lite'ın yeni bir görseli ortaya çıktı.

Yunus Emre Çakır

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xiaomi mi 11

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleriyle birlikte pazarda ki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz ay Mi 11 serisini duyurmuştu. Bugün ise serinin en alt segmentinde yer alan Mi 11 Lite hakkında yeni bir sızıntı ortaya çıktı.

Sızıntı da yeni modelin bir görseli de karşımıza çıkıyor. Bu görsel ile birlikte yeni Mi 11 Lite‘ın tasarımı hakkında bilgiler de elde etmiş oluyoruz. Mi 11 Lite‘ın tasarımına yakından baktığımızda cihaz Mi 11‘e çok benziyor ve ekran olarak düz bir panel ile geliyor.

Yeni Mi 11 Lite içerisinde Snapdragon 732G yonga setini barındıracak. Şuan için cihazın 5G bağlantısı sunup sunmayacağı bilinmiyor. Ayrıca cihaz hakkında diğer temel özelliklerde ortaya çıkmış durumda değil.

Bununla birlikte cihazın arka tarafında ikili bir kamera modülü bulunurken, ön tarafında ise delikli bir çentik görüyoruz. Xiaomi, bu yeni modelini henüz resmi olarak duyurmadı ancak ortaya çıkan bu sızıntı ile birlikte şirketin yeni modelini yakın bir zamanda duyuracağını kanıtlıyor.

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