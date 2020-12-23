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Xiaomi Mi 11, Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Xiaomi'nin davetiyelerinde orijinal Snapdragon 88 işlemci bulunuyor. Peki Xiaomi Mi 11 serisinin lansmanı ne zaman gerçekleşecek ? İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi 11

Xiaomi, 28 Aralık’ta bir etkinlikte yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11‘i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Cihaz, resmi lansman öncesinde ön siparişler için hazır durumda ancak fiyatlandırma detayları lansman gününde açıklanacak.

Yaklaşan bu akıllı telefonun bazı temel özellikleri ve teknik özellikleri çevrimiçi olarak sızdırıldı. Ancak lansman günü yaklaşırken, şirketin cihaz hakkında daha fazla bilgi paylaşmaya devam etmesini bekliyoruz.

Şimdi ise bir Weibo kullanıcısı, sahici bir Qualcomm Snapdragon 888 işlemciye sahip lansman etkinliği davetiyesinin bir görüntüsünü paylaştı. İşlemcinin maliyetinin oldukça yüksek olduğu göz önüne alındığında, dünya çapında bu türden sadece 100 davetiye olduğu söyleniyor.

Xiaomi Mi 11

Qualcomm Snapdragon 888 işlemci mevcut nesil Snapdragon 865 işlemcinin bir kardeşi olarak piyasaya sürüldü. Bunun arkasındaki sebebi açıklayan şirket, 888’in Çin’de şanslı bir sayı olarak kabul edildiğini açıklamıştı.

Qualcomm Snapdragon 888, şirketin şimdiye kadarki en güçlü teklifi diyebiliriz. Zira işlemci, Adreno 660 GPU ile birlikte bir Cortex X1 çekirdeği, üç Cortex A78 çekirdeği ve dört Cortex A55 çekirdeği içeriyor.

Dünya çapındaki çoğu bant desteği ile mmWave ve alt 6GHz 5G desteğine sahip Snapdragon X60 5G modem bulunduruyor. Yeni işlemci ayrıca Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2’yi ve bağlantı özelliklerini de destekliyor.

Mi 11’e gelince, telefonun 6.67 inç AMOLED QHD + ekran, 120Hz yenileme hızı, SD888 SoC, 12GB’a kadar RAM, 108MP üçlü arka kameralar, Android 11 OS tabanlı MIUI 12 ve 4,780mAh ile gelmesi bekleniyor.

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KaynakDroid News

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