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Xiaomi Mi 11 Pro, Muhteşem Zoom Özelliklerine Sahip Olacak!

Xiaomi Mi 11 serisi çok yakında piyasada yerini alacak. Telefonun harika zoom özelliklerle donatılması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda Xiaomi Mi 11 akıllı telefonunu tanıttı. Telefon bu ayın başlarında resmi olarak satışa sunuldu. Xiaomi Mi 11 Pro ise çok yakında piyasaya sürülecek. Mi 11 serisinin üst modeli olan telefon, iyi kamera özelliklerini de beraberinde getirecek.

Şimdi çıkan bir rapora göre, Mi 11 Pro’nun arka kamera kurulumu aracılığıyla 120x yakınlaştırma desteğine sahip olacağı söyleniyor. Bu, şimdiye kadar söylenen diğer raporlarla hemen hemen aynı çizgide görünüyor.

Mi 11’deki üçlü kamera kurulumu yerine, Pro modelindeki arka panelde dörtlü kamera konfigürasyonu bulunacak. Ayrıca şirket, Mi 10 Pro’da bulunan dikey olarak hizalanmış sensörün tasarımını 2 × 2 ızgara tasarımına bırakmış gibi görünüyor.

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Diğer teknik özelliklere gelince, raporlar, Mi 11 Pro akıllı telefonun Mi 11 ile aynı ekrana sahip olacağını gösteriyor. 120 Hz yenileme hızı, 515PPI piksel yoğunluğu ve 1500 nit maksimum parlaklık sunan 6.81 inç 2K kavisli ekrana sahip olacak. Ek olarak, cihazın MEMC ve SDR’den HDR’ye dönüştürme desteğine de sahip olması bekleniyor.

Telefon Snapdragon 888 işlemciyi de beraberinde getirecek. Yazılım bölümünde ise telefon, şirketin kendi MIUI özel kullanıcı arayüzü ile birlikte en son Android 11 işletim sistemini destekleyecek.

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KaynakWeibo

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