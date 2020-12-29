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Xiaomi Mi 11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi Mi 11 Pro'nun Şubat ortasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte Mi 11 Pro'ya dair bilmeniz gerekenler...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi, Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyle çalışan dünyanın ilk akıllı telefonunu, yani Xiaomi Mi 11‘i dün piyasaya sürdü. 612 dolar başlangıç ​​fiyatı ile cihaz ön siparişe sunuldu ve 1 Ocak’tan itibaren satışa sunulması planlanıyor. Şimdi ise yeni bir rapor Xiaomi Mi 11 Pro ile ilgili detaylar ortaya koydu.

Rapora göre, Mi 11 Pro’nun Şubat ortası olan Bahar Festivali’nden sonra piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ancak akıllı telefon için kesin bir lansman tarihi henüz bilinmiyor. Bu yüzden önümüzdeki haftalarda telefon hakkında daha fazla bilgi edinmeyi umuyoruz.

Xiaomi Mi 11’den bahsedecek olursak telefon, 3200 x 1440 piksel ekran çözünürlüğü, 120Hz yenileme hızı, 480Hz dokunmatik örnekleme hızı ve Gorilla Glass Victus koruması sunan 6,81 inç 2K ekranı da beraberinde getiriyor.

Xiaomi Mi 11 Pro

Cihaz, 12GB’a kadar RAM ve 256GB dahili depolama ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. Bir ekran içi parmak izi tarayıcısı ve bir kalp atış hızı tarayıcısı ile birlikte geliyor.

Kamera bölümünde, arka tarafta f/1.85 diyafram açıklığına sahip 108MP ana sensör, 120 derecelik görüş alanına sahip 13MP süper geniş açılı lens ve 5MP telefoto makro lens içeren üçlü kamera sensörü bulunuyor. Ön tarafta ise telefonun 20 MP’lik bir kamerası var.

Akıllı telefon, MIUI 12.5 özel arayüzünü resmi olarak piyasaya sürmesine rağmen, Android 11 işletim sistemi ve MIUI 12 ile çalışıyor. 55W hızlı kablolu şarjı, 50W hızlı kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.600mAh pili de beraberinde getiriyor.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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