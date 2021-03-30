Xiaomi Mi 11 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi Mi 11 Pro daha iyi kamera, IP68 derecelendirmesi, daha hızlı şarj gibi muhteşem özelliklerle piyasaya sürüldü. Bugün açıklanan üç yeni Mi 11 telefonu arasında, Aralık ayında duyurulan standart sürüme göre önemli yükseltmelerle gelen Mi 11 Pro da bulunuyor.

Xiaomi Mi 11 Pro

Mi 11 Pro, piyasadaki en ince cihaz değil, ancak Xiaomi, devasa 5000mAh batarya ile bile kalınlığı 9 mm’nin altında ve ağırlığı 208 gramda tutmayı başarıyor. Telefonun kavisli bir ekranı ve camdan yapılmış kavisli bir arka yüzü var. Mi 11’in kamera muhafazası tasarımını koruyor. Telefonda buzlu bir yüzeye sahip bir mor dahil olmak üzere üç renk seçeneği bulunuyor.

Telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.81 inç kavisli Samsung E4 AMOLED ekran sunuyor. 10bit ekran ayrıca bir Xiaomi telefonu için bir ilk olan Dolby Vision’a sahip. Diğer özellikler arasında bir SGS ekran koruma sertifikası, maksimum 1700 nit parlaklık, koruma için Corning Gorilla Glass Victus ve Display Mate A + derecesi bulunuyor. Aynı zamanda bir HDR10 + sertifikasına sahip. Xiaomi, antibakteriyel dört kavisli bir ekran koruyucuyu da cihaza eklemiş.

Ona güç veren bir Snapdragon 888 işlemci, 12GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirildi. Cihazı serin tutmaya yardımcı olan faz değiştiren bir soğutma sistemi var. Xiaomi, 30 dakikalık Genshin Impact oynanışından sonra testlerinde sıcaklığın 49.3 derece olduğunu iddia ediyor.

Standart versiyonda olduğu gibi, Harmon Kardon stereo hoparlör bulunuyor. Ayrıca bir Xiaomi telefonu için bir ilk olan NFC, bir IR blaster, Wi-Fi 6E ve bir IP68 derecesi de var. Mi 11 Pro, kutudan çıkar çıkmaz Android 11 tabanlı MIUI 12.5 işletim sistemiyle destekleniyor.

Daha ince bir tasarım için yeni bir pil teknolojisi ile birlikte gelen 5000mAh pil ise 67W kablolu ve 67W kablosuz hızlı şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekliyor. Kamera kısmı isr standart Mi 11’den çok çok daha iyi. Mi 11 Pro’nun ana arka kamerası için Xiaomi, bir cep telefonundaki en büyük kamera sensörü olan 1/1.12 inç sensör boyutuna sahip 50MP Samsung ISOCELL GN2 süper sensörü benimsemiş.

Aynı zamanda Dual Pixel Pro’ya sahip ilk kamera ve Dual Native ISO Fusion, Stagger HDR, f/1.95 diyafram, OIS ve 8P lense sahip. Altında OIS ve 5 kata kadar optik yakınlaştırma, 50x dijital yakınlaştırma ve 120 mm odak uzaklığına sahip 8MP f/3.4 periskop yakınlaştırma lensi var.

Üçüncü kamera, periskop kamera gibi 5P lense sahip 123 derece 13MP f/2.4 ultra geniş açılı kameradan oluşuyor. Kamera muhafazasının yanında çift tonlu bir LED flaş bulunuyor. Telefon 8K’da kayıt yapabiliyor ve ayrıca 1920 fps’de ağır çekim videoları kaydedebiliyor. Telefonun fiyatı 761 dolar ile 868 dolar arasında depolama birimine göre farklılık gösteriyor.