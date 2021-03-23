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Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra, 29 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, yeni Mi 11 amiral gemisi telefon serisini önümüzdeki hafta satışa sunacak. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi, geçtiğimiz günlerde şirketin 2021 Yeni Ürün Lansman Etkinliğine 29 Mart’ta ev sahipliği yapacağını duyurdu. O sırada şirket, hangi ürünlerin piyasaya sürüleceğini açıklamadı.

Şimdi, etkinliğe birkaç gün kala şirket, Mi 11 amiral gemisi akıllı telefonunun Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra’nın birkaç çeşidini piyasaya süreceğini resmen onayladı. Bunun dışında şirket birkaç cihaz daha piyasaya sürecek.

Şirket Mi 11 Pro’nun kutusunu da paylaşmayı ihmal etmedi. Sloganda “ince ve hafif” ayrıca “Android Kralı” ibareleri yer alıyor. Telefonların kutusunda bir şarj cihazı olmayacağı söyleniyor.

Xiaomi, Mi 11 akıllı telefonunu piyasaya sürdüğünde, kutuda bir şarj cihazı içermiyordu, ancak telefonun perakende kutusunda bir şarj cihazı ekleyen neredeyse aynı fiyata başka bir çeşidi de vardı. Şirketin yeni cihazlarda da aynı stratejiyi takip etmesini bekliyoruz.

Xiaomi Mi 11 Pro

Hem yaklaşan Mi 11 serisi akıllı telefonların yani Mi 11 Pro hem de Mi 11 Ultra’nın 67W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Standart modelle karşılaştırıldığında şarj hızı açısından bir adım önde bulunuyorlar.

Xiaomi’nin özellikle önümüzdeki iki amiral gemisi akıllı telefonu için bir GaN şarj cihazı yaptığı ve şirketin bu telefonları satın alarak bunu ücretsiz olarak sunmasının büyük bir fırsat olacağı söyleniyor. Gelişmeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.

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KaynakGsm Arena

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