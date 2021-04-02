Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra, Bir Dakikada 182 Milyon Dolar Hasılat Yaptı!

Birkaç gün önce Xiaomi, çok beklenen üst düzey akıllı telefonlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra herkes tarafından beğeniyle karşılandı. Kısa süre önce görücüye çıkan telefonların satış rakamları açıklandı.

Xiaomi, her iki telefonun (Mi 11 Ultra ve Mi 11 Pro) birleşik satışlarının 182,85 milyon dolar ürettiğini iddia ediyor. Şirket ayrıca, Mi 11 Ultra’nın tüm modellerinin artık stok dışı olduğunu da sözlerine kaydetti.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Kısaca bahsedersek Xiaomi Mi 11 Ultra , ön tarafında QHD + çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip dört kavisli 6,8 inç E4 AMOLED ekran sunuyor. Ayrıca Gorilla Glass Victus koruması var ve ekran Dolby Vision desteğiyle geliyor.

Arkada, kullanıcıların arka kameralarından yüksek çözünürlüklü selfieler yapmasına olanak tanıyan ikincil bir ekran da var. Cihaz, LPDDR5 RAM ile birleştirilmiş Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor.

Arka tarafta, 48MP Sony IMX586 Ultra Geniş ve TeleMacro lens ile eşleştirilmiş Samsung GN2 50MP ana lense sahip üçlü bir kamera modülü var. Ön tarafta, 20 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Yazılım departmanında, Android 11 işletim sistemi ve kendi şirketin MIUI’si ile birlikte çalışıyor. Bataryaya gelince, Mi 11 Ultra, 67W kablolu ve kablosuz şarjlı 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Xiaomi Mi 11 Pro

Akıllı telefon, 120Hz yenileme hızına sahip 6.81 inç kavisli Samsung E4 AMOLED ekran sunuyor. 10bit ekran ayrıca bir Xiaomi telefonu için bir ilk olan Dolby Vision’a da sahip. Maksimum 1700 nit parlaklık ve koruma için Corning Gorilla Glass Victus sunuyor.

12 GB’a kadar LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolama ile eşleştirilen Qualcomm Snapdragon 888 yonga seti tarafından destekleniyor. Cihazı serin tutmaya yardımcı olan faz değiştiren bir soğutma sistemi var.

Kamera bölümünde, 1/1.12 inç sensör boyutuna sahip 50 MP Samsung ISOCELL GN2 süper sensör var. Ayrıca 8MP f/3.4 periskop zoom lens ve 13MP f/2.4 ultra geniş açılı kamera da var. Telefon, 20 MP’lik bir ön kamera ile birlikte geliyor.

Ayrıca bir Xiaomi telefonu için bir ilk olan NFC, bir IR blaster, Wi-Fi 6E ve bir IP68 derecesi de bulunuyor. Mi 11 Pro, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 ile çalışıyor. 67W kablolu ve 67W kablosuz hızlı şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 5000mAh pile sahip.