Xiaomi Mi 11 Pro ve Pro Ultra, Mart Ortasında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi, bu yıl erkenden Mi 11 amiral gemisini piyasaya sürdü. Fakat Mi 11 serisinden Mi 11 Pro modeli bulunmuyordu. Şirket, Mi 11 Pro’ya dair hiçbir bilgi bile vermemişti. Şimdi ise son çıkan raporlar bu telefonun, Mart ortasında piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Kaynağımız, amiral gemisi modelinin Mi 11 Pro Ultra ile birlikte piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu hala bir söylenti, ancak Mi 11 Pro’nun Mart ayında piyasaya sürüleceğine dair önceki bir haberle son derece uyumlu. Xiaomi henüz lansmanla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Mi 11 Pro’nun Mi 11’in tasarım stilini koruduğu, ancak kamera ve şarj teknolojisi gibi alanlarda bazı yeniliklere sahip olacağı söyleniyor. Mi 11 Pro, tıpkı Mi 10 Extreme Commemorative sürümünde olduğu gibi bir periskop telefoto lense ve 120W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.

Ayrıca, Mi 11 Pro’nun 3200x1440p çözünürlüğe sahip 6.81 inç 2K dörtlü kavisli ekranla satışa sunilması bekleniyor. Ekran, 120Hz yenileme hızını ve 480Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyecek.