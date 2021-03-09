Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Mi 11 Pro ve Pro Ultra, Mart Ortasında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 11 Pro ve Pro Ultra, Mart Ortasında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 11 Pro ve Mi 11 Pro Ultra'nın çok yakında satışa sunulacağı söyleniyor. İşte yeni detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
Xiaomi Mi 11 ic

Xiaomi, bu yıl erkenden Mi 11 amiral gemisini piyasaya sürdü. Fakat Mi 11 serisinden Mi 11 Pro modeli bulunmuyordu. Şirket, Mi 11 Pro’ya dair hiçbir bilgi bile vermemişti. Şimdi ise son çıkan raporlar bu telefonun, Mart ortasında piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Kaynağımız, amiral gemisi modelinin Mi 11 Pro Ultra ile birlikte piyasaya sürüleceğini açıkladı. Bu hala bir söylenti, ancak Mi 11 Pro’nun Mart ayında piyasaya sürüleceğine dair önceki bir haberle son derece uyumlu. Xiaomi henüz lansmanla ilgili herhangi bir ayrıntı açıklamadı.

Mi 11 Pro’nun Mi 11’in tasarım stilini koruduğu, ancak kamera ve şarj teknolojisi gibi alanlarda bazı yeniliklere sahip olacağı söyleniyor. Mi 11 Pro, tıpkı Mi 10 Extreme Commemorative sürümünde olduğu gibi bir periskop telefoto lense ve 120W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak.

Xiaomi Mi 11 ic

Ayrıca, Mi 11 Pro’nun 3200x1440p çözünürlüğe sahip 6.81 inç 2K dörtlü kavisli ekranla satışa sunilması bekleniyor. Ekran, 120Hz yenileme hızını ve 480Hz dokunmatik örnekleme oranını destekleyecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGizmo China

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Türkiye’nin Milli Helikopter Motoru, Bir Kadın Eliyle Yapıldı!

Ülkenin önde gelen bilim kurumlarından birinde bulunan Havva Kazdal Zeytin, Dünya Kadınlar Günü'nde Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunda kullanılan türbin kanatlarının üretiminde rol almaktan...
Devamını Oku
Otomobil

Türk Yapımı Elektrikli Traktör Seri Üretime Hazırlanıyor!

Pazartesi günü yapılan bir açıklamada, Türk yapımı bir elektrikli traktörün geliştirilmesinin tamamlandığını ve yerel olarak geliştirilen aracın Haziran ayı itibarıyla seri üretime alınacağı duyruldu.ZY...
Devamını Oku
Otomobil

Türkiye’de Hibrit Otomobil Satışları Aldı Başını Gitti!

Türkiye'de hibrit otomobil satışları, Ocak-Şubat döneminde sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile çalışan araç satışlarını geride bıraktı. Anadolu Ajansı (AA) tarafından derlenen Otomotiv Distribütörleri Derneği...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo A74’ün Temel Özellikleri Lansmandan Önce Sızdırıldı!

Son zamanlarda, Oppo CPH2219 model numaralı bir akıllı telefon, sertifikalar aldı. Ve bu cihazın Oppo A74 5G akıllı telefon olduğu söyleniyor. Bugün, telefonun temel...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Oppo, İstanbul’daki Fabrikasında Test Üretimine Başladı!

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo'nun şu anda yapım aşamasında olan Türkiye'deki fabrikasında test üretimine başladığını...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014