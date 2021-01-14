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Xiaomi, Mi 11 Pro’ya 80W Kablosuz Şarj Desteği Sunabilir!

Xiaomi, yeni üst düzey özelliklere sahip akıllı telefonu Mi 11 Pro için 80W'a kadar kablosuz şarj desteği sunmaya hazırlanıyor.

Yunus Emre Çakır

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Xiaomi Mi 11 Pro

Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, geçtiğimiz yıl Mi 11 serisini tanıtmıştı. Bu seri Snapdragon 888 ile çıkan ilk akıllı telefon serisi olmuştu. Şimdi ise şirket Şubat 2020 itibariyle yeni bir Mi 11 Pro modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Ayrıca serinin en üst düzey özelliklerine sahip olan Mi 11 Pro‘ya bugün çıkan bir habere göre 80W kablosuz şarj desteği de verilecek. Çin’de çıkan bu haberin detayında ise şirketin 80W kablosuz şarj ünitesini geliştirdiğini ancak yetkililerce onaylanmadığı söyleniyor.

Eğer Xiaomi, bu yeni 80W şarj desteğini onaylarsa yeni çıkacak olan Mi 11 Pro‘da bu desteği görmemiz muhtemel olarak gözüküyor. Aynı zamanda bu şarj desteği gelirse Mi 11 Pro şuana kadar çıkmış olan en hızlı kablosuz şarjına sahip olacak. Bu da demek oluyor ki telefonun 4.000 mAh bataryası 18 dakika gibi bir sürede dolabilir.

Bunun dışında bazı söylentilere göre ise Mi 11 Ultra‘da 120W kablolu şarj desteği bulunacak. Bu iki haberin kesinleşmesi için Xiaomi tarafından resmi bir açıklama gelmesini beklemeliyiz.

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