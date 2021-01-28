Xiaomi Mi 11 Pro’nun Kamerası Ortaya Çıktı!

Xiaomi, Mi 11’i geçtiğimiz aylarda tek başına piyasaya sürdü. Telefonun üst modeli olan Mi 11 Pro, manşetlerde yerini almaya devam ediyor. Mi 11 Pro’nun posteri, telefonun kamera tasarımını da gözler önüne serdi.

Bu tasarım, periskop 90 derece kamerayı işaret etse de, ay başında gördüğümüz fotoğraflara oldukça benziyor. Ön tarafta, ekranın 1440p + çözünürlüğe, 120 Hz yenileme hızına ve 480 Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip 6.81 inçlik AMOLED panele sahip olması bekleniyor. Telefon, Snapdragon 888 işlemciyle desteklenecek.

Mi 11 Pro, Xiaomi’nin en iyi şarj donanımına sahip olacak. Bu, Mi 10 Ultra’da gördüğümüz 120W kablolu şarjın yanı sıra geçen yılın sonlarında duyurulan 80W kablosuz şarj cihazını da içeriyor. Bu, telefonun 4.000 mAh bataryasını sadece 19 dakikada doldurabilecek.

Mi 11’deki üçlü kamera kurulumu yerine, Pro modelindeki arka panelde dörtlü kamera konfigürasyonu bulunacak. Ayrıca şirket, Mi 10 Pro’da bulunan dikey olarak hizalanmış sensörün tasarımını 2 × 2 ızgara tasarımına bırakmış gibi görünüyor.

Yeni Mi 11 Pro‘nun mavi ve gümüş olmak üzere iki renk seçeneğini gösteren bir görsel sızdırılmıştı. Görselde yer alan cihazın Mi 11 Pro olduğu iddia ediliyor. Yeni modelin kamera tasarımının farklı olduğu dikkat çekiyor. 3 adet kameranın yanında “120X” yazısı öne çıkıyor.