Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Mi 11 Pro'ya Bir Bakış

Xiaomi Mi 11 Pro’ya Bir Bakış

Xiaomi'nin yakın zamanda ilk Snapdragon 875 işlemci destekli telefonu Mi 11 Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Ayşen Sıla

-

0
Xiaomi Mi 11 Pro

Birkaç rapor, Samsung‘un Ocak 2021’de Galaxy S21 serisini piyasaya süreceğini iddia etti. S21 serisi Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemci ile desteklenecekti.

Xiaomi‘nin de yakın zamanda ilk Snapdragon 875 işlemci destekli telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir sızıntı, Mi 11 Pro‘nun ekran bölümünde önemli bir gelişme ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Kaynağımız Mi 11 Pro için, dörtlü HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı için destek taşıyan bir akıllı telefonun yüksek bir sürümü olduğunu iddia ediyor.

Bu yılın başlarında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Pro, full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını desteklediğinden bu Mi serisi için önemli bir değişiklik diyebiliriz.

Xiaomi Mi 11 Pro

Sızıntı, ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir delik olduğundan da bahsediyor. Ekran kavisli kenarlara sahip gibi görünüyor, ancak Huawei Mate 40 Pro ve P40 Pro‘da bulunan şelale ekranlar kadar kıvrımlı değiller.

Sızıntı, yaklaşmakta olan bir amiral gemisi telefonundan bahsediyor. Dörtlü HD + çözünürlüğü destekleyen Samsung, Huawei, OnePlus ve Oppo‘nun amiral gemisi telefonlarının aksine, Xiaomi‘nin amiral gemisi akıllı telefonları yalnızca tam HD + çözünürlüğü destekledi.

Kaynak, yakın geçmişte, yeni Xiaomi amiral gemisi telefonlarının dörtlü HD + çözünürlüğü destekleyeceğini iddia etmişti. “Yüksek versiyon” kelimesini kullandığı için, yaklaşan Mi 11 serisinden Xiaomi Mi 11 Pro hakkında konuştuğunu anlayabiliyoruz.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakItechnews
Önceki İçerikTüm Zamanların En İyi 20 Xbox One Oyunu 2020
Sonraki İçerikOnePlus 9’un Tasarımı Ortaya Çıktı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

OnePlus 9’un Tasarımı Ortaya Çıktı!

Geçen ay bir rapor OnePlus 9 serisinin 2021 Mart ayında piyasaya sürüleceğini iddia etmişti. Hafta sonu ortaya çıkan bir rapor, OnePlus 9'un...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Pro’ya Bir Bakış

Birkaç rapor, Samsung'un Ocak 2021'de Galaxy S21 serisini piyasaya süreceğini iddia etti. S21 serisi Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemci ile desteklenecekti.
Devamını Oku
İnceleme

Tüm Zamanların En İyi 20 Xbox One Oyunu 2020

Tüm zamanların en iyi Xbox One oyunlarını bulmak istiyorsanız, doğru sayfaya geldiniz. Yükseltilmiş Xbox One S, disksiz Xbox One S All Digital...
Devamını Oku
Oyun

En İyi Savaş Oyunları 2020

Oyun severler ya da en iyi oyunlar neler gibi detayları öğrenmek isteyenler için en iyi 10 savaş oyunu haberimii okumaya devam edin.
Devamını Oku
İpucu

En İyi 22 Orijinal Netflix Dizisi – Bu Diziler Kaçmaz!

Lilyhammer, 2012'de yayın hizmetindeki ilk Netflix dizisi olarak yayınlandı. Pek bir etki yaratmadı ama bu gösteri sadece bir başlangıçtı. O zamandan beri,...
Devamını Oku