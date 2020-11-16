Xiaomi Mi 11 Pro’ya Bir Bakış

Birkaç rapor, Samsung‘un Ocak 2021’de Galaxy S21 serisini piyasaya süreceğini iddia etti. S21 serisi Snapdragon 875 / Exynos 2100 işlemci ile desteklenecekti.

Xiaomi‘nin de yakın zamanda ilk Snapdragon 875 işlemci destekli telefonu piyasaya sürmesi bekleniyor. Yeni bir sızıntı, Mi 11 Pro‘nun ekran bölümünde önemli bir gelişme ile piyasaya sürüleceğini ortaya koyuyor.

Kaynağımız Mi 11 Pro için, dörtlü HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı için destek taşıyan bir akıllı telefonun yüksek bir sürümü olduğunu iddia ediyor.

Bu yılın başlarında piyasaya çıkan Xiaomi Mi 10 Pro, full HD + çözünürlüğü ve 90Hz yenileme hızını desteklediğinden bu Mi serisi için önemli bir değişiklik diyebiliriz.

Sızıntı, ekranın sol üst köşesine yerleştirilmiş bir delik olduğundan da bahsediyor. Ekran kavisli kenarlara sahip gibi görünüyor, ancak Huawei Mate 40 Pro ve P40 Pro‘da bulunan şelale ekranlar kadar kıvrımlı değiller.

Sızıntı, yaklaşmakta olan bir amiral gemisi telefonundan bahsediyor. Dörtlü HD + çözünürlüğü destekleyen Samsung, Huawei, OnePlus ve Oppo‘nun amiral gemisi telefonlarının aksine, Xiaomi‘nin amiral gemisi akıllı telefonları yalnızca tam HD + çözünürlüğü destekledi.

Kaynak, yakın geçmişte, yeni Xiaomi amiral gemisi telefonlarının dörtlü HD + çözünürlüğü destekleyeceğini iddia etmişti. “Yüksek versiyon” kelimesini kullandığı için, yaklaşan Mi 11 serisinden Xiaomi Mi 11 Pro hakkında konuştuğunu anlayabiliyoruz.