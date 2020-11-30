Ana Sayfa Akıllı Telefon Xiaomi Mi 11 Serisi, Ocak Ayında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 11 Serisi, Ocak Ayında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 11 serisi, Ocak ayında piyasaya sürülebilir. Telefon serisi hakkında bilinen tüm detaylar haberimizde...

Ayşen Sıla

-

0
Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro amiral gemisi telefonları bu yıl Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Xiaomi’nin Ocak 2021‘de Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro‘yu duyurabileceğine dair söylentiler bulunuyor. Bugün, Çin’den güvenilir bir kaynak da Mi 11 serisinin gelecek yıl Ocak ayında satışa sunulacağını iddia etti.

Telefon serisinin, Mi 11 veya Mi 20 olarak adlandırılacağı söyleniyor. Qualcomm’un yarın yeni Snapdragon 875 işlemcisini duyurması bekleniyor. Bu yüzden Mi 11 serisinin de Snapdragon 875 işlemciyle desteklenmesi bekleniyor. Xiaomi Mi 11, bir sertifika aldığı için sahiden de Ocak ayında piyasaya sürülebilir.

Yakın tarihli bir rapor, Snapdragon 875 ile çalışan Xiaomi Mi 11’in kavisli bir ekran ve üçlü arka kameralarla donatıldığını ortaya çıkardı. Üçlü kameralar, 108 megapiksel bir ana kameraya sahip olacak ve 30x’e kadar yakınlaştırma desteği ile gelecek. Bu son derece geniş lens, telefonun makro çekimler yapmasını da sağlayacak.

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro’nun da kavisli bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Telefonun Quad HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üretmesi bekleniyor. Standart Mi 11’in de aynı çözünürlük ve yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceği ise bilinmiyor.

Mi 11 Pro’nun kamera yapılandırmasına dair detaylar henüz kesinleştirilmedi. Telefonun 50 megapiksel ana sensör bulunduracağı iddia ediliyor. Mi 11 Pro’da 48 megapiksel veya 12 megapiksellik bir telefoto lensin de bulunması bekleniyor. Daha fazla detay için bizi takipte kalmayı unutmayın.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakGadgets
Önceki İçerikAmazfit Pop Pro, Yarın Piyasaya Sürülecek!
Sonraki İçerikSamsung Galaxy Buds Pro’ya Bir Bakış

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

IOS Haberleri

Apple’ın Yeni Biyogüvenlik Sistemi Muhteşem!

Bugün erken saatlerde, ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından bir Apple patenti yayınlandı. Bu patent, yeni Apple AirPods kulaklıkları için bir güvenlik sistemini...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy Smart Tag İle Tanışın!

Samsung'un Galaxy S21 serisini Ocak ayı ortasında piyasaya sürmesi bekleniyor. Serideki üç akıllı telefon, son birkaç gün içinde sertifikalar, kıyaslamalar ve benzeri şekillerde daha...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Samsung Galaxy Buds Pro’ya Bir Bakış

Samsung, Ocak 2021'de Galaxy S21 serisi akıllı telefonlarını piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Şirket, amiral gemilerinin yanı sıra, Buds Plus'dan sonra gelen yeni Galaxy Buds...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 Serisi, Ocak Ayında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro amiral gemisi telefonları bu yıl Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Xiaomi'nin Ocak 2021'de Xiaomi Mi 11...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Amazfit Pop Pro, Yarın Piyasaya Sürülecek!

Amazfit, geçen ay Amazfit Pop adında yeni bir akıllı saat tanıttı. Şimdi ise şirket, yarın resmiyete geçmesi planlanan Amazfit Pop Pro'yu piyasaya sürmeye hazırlanıyor....
Devamını Oku