Xiaomi Mi 11 Serisi, Ocak Ayında Görücüye Çıkacak!

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro amiral gemisi telefonları bu yıl Şubat ayında piyasaya sürülmüştü. Şimdi ise Xiaomi’nin Ocak 2021‘de Xiaomi Mi 11 ve Mi 11 Pro‘yu duyurabileceğine dair söylentiler bulunuyor. Bugün, Çin’den güvenilir bir kaynak da Mi 11 serisinin gelecek yıl Ocak ayında satışa sunulacağını iddia etti.

Telefon serisinin, Mi 11 veya Mi 20 olarak adlandırılacağı söyleniyor. Qualcomm’un yarın yeni Snapdragon 875 işlemcisini duyurması bekleniyor. Bu yüzden Mi 11 serisinin de Snapdragon 875 işlemciyle desteklenmesi bekleniyor. Xiaomi Mi 11, bir sertifika aldığı için sahiden de Ocak ayında piyasaya sürülebilir.

Yakın tarihli bir rapor, Snapdragon 875 ile çalışan Xiaomi Mi 11’in kavisli bir ekran ve üçlü arka kameralarla donatıldığını ortaya çıkardı. Üçlü kameralar, 108 megapiksel bir ana kameraya sahip olacak ve 30x’e kadar yakınlaştırma desteği ile gelecek. Bu son derece geniş lens, telefonun makro çekimler yapmasını da sağlayacak.

Xiaomi Mi 11 Pro’nun da kavisli bir ekrana sahip olacağı tahmin ediliyor. Telefonun Quad HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı üretmesi bekleniyor. Standart Mi 11’in de aynı çözünürlük ve yenileme hızını destekleyip desteklemeyeceği ise bilinmiyor.

Mi 11 Pro’nun kamera yapılandırmasına dair detaylar henüz kesinleştirilmedi. Telefonun 50 megapiksel ana sensör bulunduracağı iddia ediliyor. Mi 11 Pro’da 48 megapiksel veya 12 megapiksellik bir telefoto lensin de bulunması bekleniyor. Daha fazla detay için bizi takipte kalmayı unutmayın.