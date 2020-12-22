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Xiaomi Mi 11 Serisinin Renk Seçeneklerine Bir Bakış!

Xiaomi Mi 11'in renk seçenekleri ortaya çıktı. Snapdragon 888 işlemciye sahip telefonun, muhteşem özelliklerine bir göz atın...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi 11

Xiaomi, 28 Aralık’ta Xiaomi Mi 11 serisini piyasaya sürecek. Lansman etkinliğinin yaklaşmasıyla birlikte, söylentiler de hız kesmeden devam ediyor. Yeni bir sızıntı ise Xiaomi Mi 11’in farklı renk seçeneklerini ortaya çıkardı.

Sızıntıya göre Xiaomi Mi 11, 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 12 GB RAM + 256 GB depolama gibi iki modelle piyasaya sürülecek. Ayrıca 8 GB RAM modelinin Füme Mor (deri) ve Beyaz renklerde satışa sunulacağını belirtiyor. 12 GB RAM sürümü Mavi, Duman Moru (deri) ve özel bir sürümü de beraberinde getiriyor.

3C sertifikasyon platformu, CMIIT veritabanı ve Geekbench gibi farklı yerlerde ortaya çıkan Xiaomi M2011K2C’nin Xiaomi Mi 11 cep telefonu olabileceği tahmin ediliyor. Mi 11 serisi, Snapdragon 888 işlemciyle piyasaya çıkan dünyanın ilk telefonu unvanına sahip olacak.

Xiaomi Mi 11

Mi 11 serisinin delikli tasarıma ve kavisli kenarlara sahip bir AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor. Mi 11 ve Mi 11 Pro, şirketin Quad HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı desteğiyle gelen ilk akıllı telefonları olacak.

Bu telefonların 5,000mAh batarya ve 55W hızlı şarj desteğine de sahip olması bekleniyor. Her iki telefonun arka tarafında 108 megapiksel üçlü kameralar bulunacak Mi 11 serisi, Android 11 işletim sistemi ile desteklenecek ve sahiden üst düzey bir teknolojiyi de beraberinde getirecek.

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KaynakNews Daily

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