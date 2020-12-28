Xiaomi Mi 11, Snapdragon 888 ile ilk telefon olarak geliyor

Şirketlerin Pro, Pro Max ve Pro Plus cihazlarını piyasaya sürmek için yarıştığı bir dünyada Xiaomi, eski moda gitmeye karar verdi ve bugün yalnızca bir amiral gemisi telefonu Xiaomi Mi 11‘i tanıttı. Resmi olarak Snapdragon 888 işlemciye sahip ilk telefon olan Mi 11, Xiaomi‘nin en iyi ekranı ile birlikte geliyor.

Ekran QHD + çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.81 inçi AMOLED ekrana sahip.

Ön panel ayrıca 480Hz dokunmatik örnekleme hızına, 1500 nitlik en yüksek parlaklığa ve Gorilla Glass Victus korumasını da beraberinde getiriyor.

Snapdragon 888 işlemcili telefon, 8GB RAM ve 128 / 256GB depolama veya 12GB RAM ve 256GB depolama ile birleştirilebiliyor. Dahili microSD yuvası yok, bu nedenle satın aldıktan sonra daha fazla depolama alanı sunmuyor.

Telefonun ana kamera kurulumu, önde 7P lens ve f/1.85 lens bulunan Mi 10 serisinde (1/1.33 inç boyutunda olan) bulunan 108MP kameradan oluşuyor.

13MP ultra geniş açılı kamera 123 derecelik lense sahip telefon, yan tarafta oturan üçüncü kamera olan bir 5MP makro lens bulunduruyor. Ön tarafa Xiaomi, sol üst köşedeki bir delik arkasına sıkıştırılmış 20 MP’lik bir selfie kamerasına sahip.

Ön panele geri dönersek, her iki tarafta da kavisli bir ekran bulunuyor ve Mi 11’in altında Goodix’in en yeni optik parmak izi tarayıcısı yer alıyor. Tarayıcı, kalp atış hızı izlemeyi bile destekliyor ancak Xiaomi sahnede böyle bir özellik hakkında hiçbir şey söylemedi.

Xiaomi Mi 11, 55W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz ve 10W ters şarjı destekleyen 4,600 mAh güç hücresine sahip. Her Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ ve Power Delivery 3.0 adaptörüyle çalışıyor. Xiaomi, kutuda bir şarj cihazı vermiyor, ancak uyumlu bir şarj cihazınız yoksa ücretsiz olarak 65W GaN adaptörü vaat ediyor.

Xiaomi Mi 11’in diğer öne çıkan özellikleri arasında Harman Kardon ayarlı stereo hoparlörler, geliştirilmiş Gece Modu yetenekleri, çift 5G bağlantısı (Sub-6 GHz ağlarda), Wi-Fi 6E desteği, Bluetooth 5.2, NFC ve en iyi navigasyon hizmetleri yer alıyor.

1 Ocak 2021 için planlanan ilk satışla ön sipariş çoktan başladı. Xiaomi Mi 11 altı farklı renkte satışa sunulacak. Siyah, Beyaz, Mavi, Haki Vegan Deri, Mor Deri ve Lei Jun imzalı Özel Sürümden oluşan Mi 11, 610 ile 720 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip.