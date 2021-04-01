Xiaomi Mi 11 Ultra, 23 Nisan’da Geliyor

Bu haftanın başlarında tanıtılan Xiaomi Mi 11 Ultra, 23 Nisan’da Hindistan’da piyasaya sürülecek, ancak şu anda Mi 11 serisindeki diğer akıllı telefonlarla (Mi 11, Mi 11 Lite 5G ve Mi 11i) katılıp katılmayacağı henüz belli değil. Bu arada 11 Pro‘nun Çin’e özel olduğu doğrulandı).

Mi 11 Ultra, Snapdragon 888 işlemci tarafından desteklenmektedir, Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü ile geliyor ve üç bellek seçeneğine sahiptir – 8GB / 256GB, 12GB / 256GB ve 12GB / 512GB. Altında biyometrik kimlik doğrulama için bir parmak izi okuyucusu ve 20 MP selfie kamerası için bir delik bulunan 6.81 inç 120Hz QHD + AMOLED ekran kullandığını da biliyoruz.

Arka tarafta, 50MP ana, 48MP ultra geniş ve 48MP periskop telefoto birimleri barındıran devasa bir kamera kurulumu görüyoruz. Arka taraftaki kamera tasarımı ayrıca, 1,1″ boyutunda ve bildirimleri gösteren 294 x 126 piksel çözünürlüklü ikinci bir her zaman açık AMOLED ekran içeriyor. Ayrıca ana kamera ile özçekimler yapmak istiyorsanız vizör görevi de görür.

Pilin tamamını doldurmak için 67W şarj cihazıyla 36 dakika size yetiyor. Bu cihazda iddia edilen süre boş bir seviyeden %100’e sadece 36 dakikada çıktığı. bataryanın 5.000 mAh kapasiteye sahip olduğunu da belirtmek isterim. Akıllı telefon ayrıca 67W kablosuz (Müthiş bir rakam) ve 10W ters kablosuz şarjı da destekliyor.

Mi 11 Ultra‘nın diğer özellikleri arasında bir USB-C bağlantı noktası, IP68 suya ve toz dayanıklılık derecesi, 5G desteği ve Harman Kardon tarafından ayarlanmış stereo hoparlörler bulunuyor. Telefonun tüm özelliklerine buradan ulaşabilirsiniz.