Xiaomi Mi 11 Ultra, ISOCELL GN2 Sensörünü Kullanacak!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, 29 Mart tarihinde yeni bir teknoloji etkinliği düzenleyecek. Şirketin bu etkinlikte yeni Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite modellerini gün yüzüne çıkarması bekleniyor. Bu modeller arasında yer alan Mi 11 Ultra‘nın bugün yeni bilgiler ortaya çıktı.

Sızdırılan bilgilere göre şirket yeni Mi 11 Ultra‘da Samsung‘un ISOCELL GN2 kamera sensörünü kullanacak. 1 / 1.12 ff değerindeki bu sensörler 1.4 büyük piksellere ve 4.1 piksel gruplandırmasına sahip 50 Megapiksel bir çözünürlük ile geliyor. Bu sensör ile birlikte cihaz daha hızlı ve daha doğru bir odaklama yapabilen Dual Pixel Pro sistemine sahip olacak. Sensör bununla birlikte 120 FPS 4K video çekebilecek.

Xiaomi Mi 11 Ultra, bu sensörün dışında bir de 48 Megapiksel periskop bir lens ile 5x optik zoom yapabilen 48 Megapiksel ultra geniş snapper ile beraber gelecek. Cihaz, 6.81 inç OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+ destekli bir panel ve 20 Megapiksel selfie kamera ile geliyor.

8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB, 16 GB RAM / 512 GB dahili depolama seçeneklerine sahip olacak olan model içerisinde Snapdragon 888 yonga setini barındırıyor. Android 11 ve MIUI 12.5 ile çalışacak olan cihaz, UFS 3.1 depolama, USB Type-C 2.0 ve 67 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Şirketin yeni serisini küresel pazara sunup sunmayacağı henüz resmi olarak bilinmiyor.