Xiaomi Mi 11 Ultra Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi’nin ikinci nesil Ultra amiral gemisi bugün satışa sunuldu ve tıpkı 2020’de olduğu gibi, yeni model hayal kırıklığına uğratmıyor. Telefon, yeni teknolojiyi rafine bir form faktörü haline getiriyor ve zaten güçlü bir 2021 amiral gemisi olan Mi 11 Pro’nun üzerine yerleşiyor.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra sadece iki renk seçeneğiyle geliyor. Renkler, Beyaz Seramik ve Siyah olarak adlandırılıyor. Her iki renk de çok şık ve kaliteli görünüyor. Kamera muhafazası siyah renkte ve cihazın neredeyse tüm üst yarısını kaplıyor.

Arkada üç kamera ve size bildirimleri, pil seviyesini, hava durumunu, sağlık uyarılarını ve diğer önemli bilgileri gösteren ikinci bir ekran var. Ayrıca, 55 saate kadar ek bekleme süresi sağlamak için bu küçük ekranı kullanan özel bir Ultra Düşük Güç tasarrufu modu da bulunuyor.

Ancak Xiaomi, arkadaki ikincil ekranın en önemli işlevinin arka kameralarından yüksek çözünürlüklü selfieler olarak belirtiyor. Ekran, Mi 11 Pro ile tamamen aynı, bu nedenle ön tarafta QHD + çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ile dört kavisli 6,8 inç E4 AMOLED ekran sunutor.

Ayrıca Pro model olarak Gorilla Glass Victus korumasına ve Dolby Vision desteği de vaat ediyor. Xiaomi Mi 11 Ultra da IP68 sertifikasına sahip. Ayrıca Harmon Kardon stereo hoparlör de sunuyor.

Donanımın geri kalanı Mi 11 Pro ile aynı. Yani Mi 11 Ultra, LPDDR5 RAM 6400Mbps ve UFS 3.1 ile Snapdragon 888 işlemciyle birlikte geliyor. Ayrıca Wi-Fi 6 Gelişmiş desteği de bulunuyor. Bataryaya gelince, Mi 11 Ultra, 67W kablolu ve kablosuz şarjlı 5000mAh kapasiteli bir bataryaya sahip.

Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra arasındaki en büyük farklardan biri kamera kısmında yer alıyor. Telefon, aynı Samsung GN2 50MP ana kamera içeren ancak iki ek 48MP Sony IMX586 Ultra Geniş ve TeleMacro kamera bulunduran güçlü bir üçlü kamera kurulumuna sahip.

50MP Samsung GN2, 64 noktalı lazer dizi odak sistemine sahip dToF teknolojisi sayesinde çok keskin bir odak ile 61 derece FoV ile birlikte geliyor. 48MP Ultra Geniş Kamera, çok geniş 128 derece FoV ile birlikte geliyor ve üçüncü 48MP TeleMacro kamera, 5x optik yakınlaştırma ve 120x’e kadar dijital yakınlaştırma özelliği sunuyor.

Xiaomi, markanın 1/1.5 inç büyük 50MP sensörle birleştirilen Ultra Gece Fotoğrafı algoritmaları üzerinde çok çalıştığı etkinlikte, aydınlatma düştüğünde bile net ve renkli fotoğraflar elde edilebileceğini söyledi.

Aslında şirket, Mi 11 Ultra’nın kamerasını bir Sony RX100 M7 kompakt kamerayla doğrudan karşılaştırdı ve eski modelin kamera kurulumunun nasıl daha iyi düşük ışıklı görüntüler yakalayabildiğini gösterdi. Mi 11 Ultra, telemakro kamera da dahil olmak üzere tüm 3 kamera sensöründen 8K video çekebiliyor.

Bu güçlü kurulum sayesinde Mi 11 Ultra, DxOMark’ta 143 puan almayı başardı ve şu anda platformdaki en iyi akıllı telefon kamerası kurulumuna sahip. Telefon, yaklaşık 914 ile 1065 dolar fiyat etiketiyle satışa başlayacak.