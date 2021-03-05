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Xiaomi Mi 11 Ultra, TENAA’da Görüntülendi !

Xiaomi Mi 11 Ultra, TENAA veritabanında görüntülendi. Telefonun çok yakında piyasada yerini alması bekleniyor.

Ayşen Sıla

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Xiaomi

Geçen ay, Xiaomi Mi 11 Ultra’nın uygulamalı bir videosu YouTube’da yayınlandı. Telefonun uygulamalı videosunu yapan Filipinli YouTuber, Mi 11 Ultra’nın görünümünü ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda telefonun özelliklerini de paylaştı.

Raporlar, Mi 11 Ultra’nın model numarasının M2012K1G olduğunu iddia etti. Şimdiye kadar, bu cihaz Avrupa’nın EEC, Hindistan’ın BIS ve Endonezya Telekom’undan sertifikalar aldı. Şimdi, M2102K1C model numarasına sahip cihaz TENAA yetkilisinden de onay aldı.

Özellikler söz konusu olduğunda, Xiaomi Mi 11 Ultra kavisli kenarlara sahip 6,8 inç OLED ekran paneliyle gelebilir. WQHD + çözünürlüğü ve 120Hz uyarlanabilir yenileme hızı sunuyor. Ekranın sol üst köşesine yerleştirilen delikte 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor. Ekran, Corning Gorilla Glass Victus ile güçlendirilmiş ve cihaz, IP68 sınıfı toz ve su geçirmezlik sunuyor.

Xiaomi

Snapdragon 888 işlemci, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama modelleriyle gelmesi beklenen Xiaomi Mi 11 Ultra, 67W hızlı kablolu şarj, 67W hızlı kablosuz şarj ve 10W ters şarjı destekleyen 5.000 mAh pil ile piyasada yerini alacak.

Arka kamera kısmında ise Mi 11 Ultra, 50 megapiksel ana kamera, 48 megapiksel geniş açılı lens ve 48 megapiksel periskop telefoto lense sahip. Görünüşe göre 10x optik yakınlaştırmayı destekliyor. Mi 11 Ultra ayrıca Harman Kardon çift hoparlör ve ekran içi parmak izi okuyucu ile gelecek.

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Cepkolik
KaynakWeibo

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