Xiaomi Mi 11 Ultra’nın Kutusu Suyun Altında Açıldı!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, bir ilk yaparak Mi 11 Pro ve Mi 11 Ultra‘ya IP68 derecelendirmesi eklemişti. Aynı zamanda yine bir ilk yaparak Mi 11 Ultra‘nın kutu açılımını suyun altında yaptığı bir videoyu bugün paylaştı. Bir havuzun içine doldurulan suyun altında yapılan kutu açılımının ardından cihazın açıldığını görebiliyoruz. Cihaz 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikte çalışabilen IP68 sertifikası ile geliyor.

Ayrıca telefon, 6.81 inç AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision bir ekrana ve 20 Megapiksel selfie kameraya sahip. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana + 48 Megapiksel telefoto (Samsung’un en büyük 1 / 1.12 50MP GN2 sensörü) + 48 Megapiksel ultra olmak üzere üçlü bir kamera dizilimi yer alıyor.

Mi 11 Ultra‘nın içerisinde Snapragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 512 GB UFS 3.1 dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Ayrıca cihazın arka tarafında 67 W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e bağlantılarının yanı sıra USB Type-C 2.0 bağlantı noktası cihazda bulunuyor.

Mi 11 Pro‘ya baktığımızda ise yine 6.81 inç AMOLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision bir ekran ve 20 Megapiksel selfie kamerayı görüyoruz. Bununla birlikte cihazın içerisinde yine Snapdragon 888 yonga seti ve 8 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB, 12 GB RAM / 256 GB UFS 3.1 dahili depolama alanı bulunuyor. Cihazın arka tarafında 50 Megapiksel ana + 8 Megapiksel telefoto + 13 Megapiksel ultra olmak üzere üçlü bir kamera modülü yer alıyor.

Bu da onu Ultra versiyonundan ayıran en büyük özellik oluyor. Her iki cihazda da aynı bağlantı seçeneklerinin yanı sıra Pro modelde de aynı batarya kapasitesi ve şarj desteği bulunuyor. Yine her iki telefonda Android 11 ve MIUI 12.5 ile kutudan çıkıyor.