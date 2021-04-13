Xiaomi Mi 11, Yeni MIUI 12.5 Güncellemesini Alıyor!

Çin’li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şu sıralar yeni modelleri ve çip üretimi üzerinde çalışıyor olsa da firma öte yandan sunduğu modelleri güncellemeyi ihmal etmiyor. Şirket güncelleme olarak yeni arayüzü MIUI güncellemesini sunmaya devam ediyor. Şirketin MIUI için sunduğu en son sürüm şuan için 12.5 olarak karşımıza çıkıyor. Bugün ise bu güncellemeyi Mi 11 almaya başladı.

Çok büyük bir boyuta sahip olmayan güncelleme yeni özellikler ve birçok arayüz hatasını ortadan kaldırıyor. Şuan için sadece Çin pazarına sunulan güncelleme eğer yazılımsal bir hata olmazsa ilerleyen günlerde küresel pazara yayılacaktır.

461 MB boyutunda olan yeni MIUI 12.5 güncellemesi, Mi 11‘in performansını iyileştirmesinin yanı sıra cihazda meydana gelen rastgele yeniden başlatma sorununu da ortadan kaldırıyor. “Android Jest Turbo” işlevselliğini arttıran güncelleme, navigasyon deneyimini daha akıcı ve hızlı bir hale getiriyor.

Ayrıca dokunma hissiyatının arttırılması, Google Mart 2021 güvenlik yaması ve diğer çeşitli hata düzeltmeleri bu güncellemenin içerisinde yer alıyor. Yeni MIUI‘nın 30 Nisan‘a kadar Mi 10, Mi 10 Pro ve Mi 9 SE gibi bazı modellere de sunulması bekleniyor.