Xiaomi Mi 11i Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Xiaomi dünkü etkinliğinde Çin pazarı için üç yeni model olan Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro ve Mi 11 Lite kle Mi 11 serisi serisini tamamlarken bir lansman çılgınlığı yapt. Şirket, küresel pazar için Mi 11 Ultra, Mi 11i ve Mi 11 Lite 5G’yi piyasaya sürdü. Bu yazımızda ülkemizde de satışa sunulması beklenen Mi 11i’yi ele alıyoruz.

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11i, düz ekranlı bir tasarıma sahip ve Xiaomi’nin şimdiye kadarki en iyi düz ekranlı cihazı olarak biliniyor. Gövde, yalnızca 7,8 mm kalınlığında birinci sınıf camdan yapılmıâ. Ayrıca yana monte edilmiş bir parmak izi sensörü de var. Özellikler, yalnızca Çin’de satışa sunulacak Mi 11 Pro’ya biraz benziyor. Bununla birlikte, pil kapasitesi gibi iki model arasında bazı belirgin farklılıklar da bulunuyor.

Amiral gemisi cihaz, üst kısmında delik tasarımıyla 6,67 inç AMOLED ekrana sahip. Ekran, 120 Hz yenileme hızına, 360 Hz dokunmatik örnekleme hızına ve daha az güç tüketimi ile 1300 nitlik bir tepe parlaklığa ulaşabilen bir Samsung E4 AMOLED ekrandan oluşuyor. Ekran ayrıca bir DCI-P3 renk gamı ​​ve HDR10 + desteği ile birlikte geliyor ve çarpıcı bir canlı renk dizisi sunma özelliğiyle destekleniyor.

Mi 11i, Qualcomm’un en yeni amiral gemisi işlemcisi olan Snapdragon 888 işlemci tarafından destekleniyor. İşlemci, daha az enerji tüketirken daha yüksek performans sağlıyor ve süper hızlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi sunuyor. Telefon ayrıca 8GB LPDDR5 depolama ve 128GB / 256GB UFS 3.1 flash bellek ile eşleştiriliyor.

Kamera açısından Mi 11i, profesyonel düzeyde fotoğrafçılık yeteneklerine sahip 108MP HD üçlü kamera kurulum tasarımı sunuyor. Ana kamera, 119 derece ultra geniş açılı kamera ve 5MP telemakro kamera ile desteklenen olağanüstü düşük ışıklı fotoğrafçılık sunan 108MP HD sensörden oluşuyor.

Ses açısından, amiral gemisi akıllı telefon Dolby Atmos ve çift hoparlörlerle donatılmış, böylece gerçekten sürükleyici bir ses deneyimi yaratıyoe. Ayrıca Xiaomi, telefonun yalnızca kamerayla nesneyi yakınlaştırarak uzaktaki sahnelerin net sesini yakalayabilen Audio Zoom ile birlikte geldiğini söylüyor.

Mi 11i’de 4,520 mAh pil bulunuyor. Telefon aynı zamanda 33W hızlı şarj desteği de getiriyor ve bu da onu sadece 52 dakikada sıfırdan tam şarja kadar götürebiliyor. Ayrıca, son derece duyarlı ve güçlü haptikler için bir X-lineer motorun yanı sıra temassız ödeme için bir IR blaster ve NFC desteği de sunuyor. Telefonun fiyatı 649 veya 699 euro olmak üzere depolama modeline göre farklılık gösterecek. Telefonda Celestial Silver, Frosty White ve Cosmic Black adlı üç renk seçeneği bulunuyor.