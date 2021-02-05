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Xiaomi Mi 11’in Küresel Fiyatı Ortaya Çıktı – Telefon Haftaya Geliyor!

Xiaomi Mi 11, küresel lansmana hazırlanıyor. Telefonun fiyatlandırması da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi, 8 Şubat’ta Xiaomi Mi 11 5G amiral gemisi için küresel bir lansman gerçekleştirecek. Lansman öncesinde bu telefonun fiyatlandırması da ortaya çıktı. İşte telefon hakkında bilinen tüm detaylar…

Yeni sızıntı, Xiaomi Mi 11 5G’nin 8 GB RAM + 128 GB depolama ve 8 GB RAM + 256 GB depolama gibi modellerle Avrupa’ya geleceğini belirtiyor. Sızıntı, bu modellerin sırasıyla 799 euro ve 899 euro olarak fiyatlandırılacağını belirtiyor.

Xiaomi Mi 11 5G, Quad HD + çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.81 inç AMOLED ekranla gelecek. Snapdragon 888 işlemciye sahip telefon, LPPDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama bulunduracak. Telefonda 55W hızlı şarjı, 50W kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyen 4.600mAh bataryaya bulunması bekleniyor.

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Aynı zamada Xiaomi Mi 11 5G’nin 20 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı iddia ediliyor. Arka kamera kurulumunda 108 megapiksel ana kamera, 13 megapiksel ultra geniş lens ve 5 megapiksel makro lens bulunacağı da söyleniyor.

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Cepkolik
Kaynak91 Mobiles

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