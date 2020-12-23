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Xiaomi Mi 11’in Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi Mi 11, 28 Aralık'ta yani tam 5 gün sonra piyasaya sürülecek. İşte telefona dair detaylar...

Ayşen Sıla

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Xiaomi Mi 11

Yeni Xiaomi amiral gemisi akıllı telefonu Mi 11, 28 Aralık’ta resmi olarak piyasaya sürülecek. Lansmandan önce şirket, cihaz için resmi sloganını da paylaştı. Telefonun resmi sloganı “hafifçe paketlendi” olarak belirtiliyor.

Sloganın arkasındaki neden henüz şirket tarafından açıklanmasa da, telefonun daha ince ve hafif olacağı söyleniyor. Lei Jun, yanıt olarak, geçtiğimiz yıl ağırlığındaki değişikliğin 28 Mi 11 birimine eşdeğer olduğunu ima eden bir video da paylaştı.

Bu hesaplamaya dayanarak, Mi 11 amiral gemisi akıllı telefonunun yaklaşık 196,4 gram ağırlığında olması gerektiği söyleniyor. Sızıntılara göre Mi 11, kavisli kenarları, Quad HD + ekran çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç kavisli AMOLED delikli ekrana paneliyle geliyor. Son çıkan Qualcomm Snapdragon 888 işlemciyle destekleniyor.

Xiaomi Mi 11

Telefonun, 108MP ana sensör, 13MP ikinci lens ve 5MP üçüncü bir sensörden oluşan üçlü kamera modülüne sahip olduğu tahmin ediliyor. MIUI 12 tabanlı Android 11 işletim sistemini çalıştıran telefon, 4.780mAh pil ile güçlendirilecek ve 50W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Bellek yapılandırmasına gelince, cihazın en az iki modelle satışa sunulması bekleniyor. 8GB RAM + 128GB depolama ve 12GB RAM + 256GB dahili depolamadan oluşan telefon  Duman Moru, Mavi ve Beyaz olmak üzere farklı renk seçeneklerini de beraberinde getirecek.

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Cepkolik
KaynakNews Daily

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