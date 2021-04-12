Xiaomi Mi 11X Geliyor – İşte Lansman Tarihi

Xiaomi, 23 Nisan’da yeni bir lansman etkinliğine ev sahipliği edeceğini açıklamıştı. Şimdi ortaya çıkan kısa bir videoya göre, bu lansmanda Mi 11X serisi adı altında yeni bir telefon serisi tanıtılacak.

Şirket, X serisi altındaki modellerin tam adını açıklamadı ancak serinin Xtreme performansı, Xceptional Display ve Xquisite tasarıma sahip olacağından bahsetti. Ayrıca telefonların Hindistan için özelleştirildiği söyleniyor.

Daha önceki söylentilere ve Mi India başkanının onayına göre, akıllı telefonlar Mi 11 serisine ait olacak. Modeller, Mi 11X ve Mi 11X Pro‘yu içeriyor. Ayrıca bu telefonların sırasıyla Redmi K40/Poco F3 ve Redmi K40 Pro Plus/ Mi 11i olarak yeniden yapılandırıldığı söyleniyor.

Modellerin amiral gemisi Snapdragon 888 yonga setinden güç alması bekleniyor ve bu, Xiaomi Hindistan başkanı Manu Kumar Jain’in şirketin Hindistan’da Snapdragon 888 ile birkaç telefon piyasaya süreceğine dair son ipucu ile aynı doğrultuda. Standart Mi 11X’in de o gün piyasaya sürülecek akıllı telefon dörtlüsünü tamamlaması bekleniyor.