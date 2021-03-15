Xiaomi Mi 11X Pro, Küresel Pazarda Boy Gösterecek!

Bu ayın başlarında Çinli teknoloji devi Xiaomi, Redmi K40 serisini Çin’de piyasaya sürdü. Modellerin küresel pazarda POCO markası altında piyasaya sürülmesinden kısa bir süre sonra söylentiler ortaya çıktı. Bununla birlikte, Redmi K40 Pro ve Pro Plus telefonlarının ‘Mi’ markası altında küresel pazarda piyasaya sürüleceğine dair kanıtlar bulunuyor.

Kaynak, Xiaomi’nin küresel pazar için yayınlayabileceği modellerin daha net bir resmini veren bir kanıt buldu. Yeni kanıtlar, muhtemelen Mi 11X ile birlikte piyasaya sürülecek olan Mi 11X Pro’nun, Çin’in en üst versiyonu olarak piyasaya sürülen Redmi K40 Pro Plus olduğunu gösteriyor.

Paylaştığı ekran görüntüsü, Mi 11X Pro’nun “haydnin pro” kod adına sahip olduğunu gösteriyor. Bu, telefonun, yeniden markalanmış Redmi K40 Pro Plus olacağının bir göstergesi. Tweet’e göre, cihaz Hindistan dışındaki diğer pazarlarda da piyasaya sürülecek ancak Mi 11i adını taşıyacak.