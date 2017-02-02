Xiaomi Mi 5c Özellikleri ve Görüntüsü Yayınlandı

Xiaomi amiral gemisini bir “s” versiyonuyla yükseltmeyi ve daha sonra daha uygun bir “c” versiyonunu üretmeyi seviyor. Mi 5’ler yola çıktığında, gözler yakında Xiaomi Mi 5c‘ye dönecek. Çin’den 3C sertifikası bize bazı ayrıntılar veriyor. Tabii ki fotoğraflar da yardımcı olacaktır.

5c, 5s gibi bir metal tasarıma sahip, ancak fırçalanmış yüzey içermez. Telefon hala çok cazip görünüyor ve taklit ettiği uygun fiyatlı amiral gemisinden daha azına mal olacak.

Xiaomi Mi 5c Özellikleri

3GB RAM ve 64GB depolama kapasitesine sahip ve kutudan çıktığı zaman MIUI 8’i çalıştıran, güç tasarruflu, 14nm Snapdragon 625 (temel Android sürümü belirsiz). Pil kapasitesi belirtilmedi, ancak 3,200mAh’de kalırsa, sağlam bir pil ömrü bekleyebiliriz. Kamera departmanı, Selfi 8MP ve Ana kamera 12MP ‘den bahsediyor. Ancak görüntü kalitesi Xiaomi‘nin hangi sensörlere kullandığına bağlı.

Xiaomi Mi 5c‘nin yaklaşan Mi 6 amiral gemisinin önüne geçmesi bekleniyor ve bu amiral gemisi Mart ya da Nisan aylarında gelecek. Fiyatlandırma net değil ancak 3GB / 64GB’lık bir Mi 5’ün fiyatı 300 € ‘nun biraz üzerindedir ve eski Mi 5 (3GB / 32GB) 250 Euro’dur (eski Snapdragon 820 yonga seti ve altın rengi ile).