Xiaomi Mi 5c Tanıtıldı! Merakla Beklenen Tüm Özellikler

Telefon devlerinden biri olmaya başlayan Çinli teknoloji firması Xiaomi, MWC 2017 etkinliğinin en çok merak edilen markalarından biri olarak karşımıza çıkmıştı. Markanın özellikle tasarımsal açıdan yeni seri akıllı telefonlarının epey bir merakla beklendiği markanın yeni seri akıllı telefonları da sonunda tanıtıldı. Xiaomi Mi 5c adı ile tanıtılan yeni akıllı telefonları şimdiden beğeni toplamayı da başardı.

Xiaomi Mi 5c Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Akıllı telefon dünyasının aranan markalarından biri olan markanın yeni Xiaomi Mi 5c telefonunun tanıtımından hemen sonra nasıl bir telefon ile karşı karşıya kalacağımız da merak konusu oldu. Birçok ilke imza atan yeni serinin özelliklerine geçelim.

Xiaomi Mi 5c Tasarımsal Detayları

Telefonun teknik özellikleri bir yana dursun markanın en çok merak edilen noktası tabi ki yeni telefonda nasıl bir tasarım kullandığı oldu. Tasarım açısından çerçevesiz bir model ile karşı karşıya kalmıyoruz öncelikle bunu belirtelim. Ön kısımda fiziksel home tuşu ile beraber gelen akıllı telefonun arka kısmında ise mini bir kamera ve sadece tasarım dikkat çekiyor. Ekran gövde oranı olarak %72.68 oranıyla beraber gelen akıllı telefonun bu konuda da oldukça yeterli bir performans koyduğunu da söylemek gerekiyor.

Renk Seçenekleri: Altın, Siyah ve pembe

Telefonun Boyutları: 144.38 mm boy, 69.68 mm en ve 7.09 mm kalınlık. Telefonun ağırlığı 135 gram

Xiaomi Mi 5c Ekran Özellikleri

Tasarımdan hemen sonra tanıtıma damga vuran ekran özelliklerine geçiş yapalım. 5.15 inç ekran boyutu ile beraber gelen telefonun bu ekran boyutu ile beraber sunduğu çözünürlük değeri ise Full HD. Toplamda 482 PPI değeri sunan telefonun IPS LCD paneli de oldukça yeterli gösterilebilir. Çizilmeye karşı korumalı cam, 550 nit parlaklık değeri, 1500:1 kontrast oranı da ekran konusunda merak edilen diğer detaylar.

Xiaomi Mi 5c Teknik Özellikleri

Teknik özellikler konusunda Xiaomi Mi 5c akıllı telefonları birçok ilke imza atıyor. Öncelikle Xiaomi Surge S1 işlemcilerin kullanıldığı ilk telefon olarak karşımıza çıkıyor. Surge S1 işlemcilerinin tüm özelliklerini diğer yazımızda ele alacağız.

Yeni tanıtılan işlemcinin tüm özellikleri için takipte kalın. Bu noktada ise şimdilik işlemcilerin 2.2 GHz hızında çalışan 8 çekirdek işlemciler olduğunu belirtelim. İşlemcilerle beraber gelen grafik birimi ise Mali T860 MP4 olarak karşımıza çıkıyor. Ram bellek miktarı konusunda ise 3 GB RAM bellek seçimi yapılmış durumda. Depolama birimi olarak ise 64 GB depolama birimi karşımıza çıkmakta.

Xiaomi Mi 5c Kamera Özellikleri

Kamera konusunda bu seride 12 MP arka kamera kullanımı ve 8 MP ön kamera kullanımı yapılmakta. Arka kameranın çekimi ise 4K olarak karşımıza çıkmakta. Elle odaklama, perde hızı, hızlı odaklama, HDR, 6 elementli lens, yüz tanıma, Panorama, seri çekim modu gibi ekstra özelliklerde dikkat çekmekte.

Xiaomi Mi 5c İşletim Sistemi Ve Batarya Teknolojileri

İşletim sistemi olarak Android Nougat son seri ile beraber gelen akıllı telefonun zaten güncellemeler alacağı tanıtımdan bile önce belirtilmişti. Bunun dışında telefonun 2860 mAh kapasiteli pillerinin ve hızlı şarj özelliğinin de bulunduğunu da belirtelim.

Çıkış Tarihi ve Fiyat Açıklaması

Tüm bu özellikleri ile beraber iyi bir orta sınıf akıllı telefonu ile karşımıza çıkan telefonun çıkışı için hazırlıklarına başlandığı belirtildi. Yani çok kısa süre içerisinde telefonu raflarda görebileceğiz. Açıklanan fiyat ise 218 dolar.