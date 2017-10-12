Xiaomi Mi 6, 4 GB RAM Versiyonu ile Daha Ucuza Gelecek

Mayıs ayında Xiaomi Mi 6‘yı gözden geçirdik ve fiyatı ile iddialı en iyi Mi için inanılmaz bir telefon olarak beklentimiz büyük. Artık daha ucuz bir versiyona sahip olacağımız anlaşılıyor. Görünüşe göre, Xiaomi, TENAA listesindeki bir güncellemeye göre 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı kombinasyonlu bir sürüm tanıtmaya hazırlanıyor.

Diğer tüm özellikler aynı kalıyor – 5.15″ ekran, Full HD çözünürlük, Qualcomm Snapdragon 835 yonga seti ve çift 13 MP kamera. Telefon, Android Nougat 7.1 çalıştırıyor ve 3.350 mAh pil kullanıyor.

6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip Xiaomi Mi 6‘nın küresel versiyonu 350 € / 415 $ seviyesinde fiyat etiketine sahip. Kaynaklar, 4 GB’lık versiyonun yaklaşık 295 € / 350 $ gibi bir fiyatla geleceğini öne sürüyor. Yeni versiyonun 11 Kasım’da piyasaya çıkması bekleniyor.