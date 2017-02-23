Xiaomi Mi 6 Canlı Görüntüleri Yayınlandı

Xiaomi‘nin sonraki Mi serisi amiral gemisi akıllı telefonu olma ihtimali bulunan canlı görüntüler – muhtemelen Mi 6 olarak adlandırılıyor – Çinli mikroblog web sitesi Weibo’da sızdırıldı. Resimler cihazın önüne odaklanıyor.

MI Arayüzü çalışıyor gibi görünse de telefonun ön yüzünde Mi logosu yok, bu nedenle Mi X’in bir Xiaomi telefonu olup olmadığını doğrulamak zor. Ayrıca, burada ortaya çıkan tasarımın da tam olarak ne ile ilgili olduğu belli değil. Daha önceki sızıntıları da düşünürsek.

Her neyse, şu ana kadar söylentilere göre, Mi 6‘ya ekran form faktöründen ve yonga setinden farklı olarak üç farklı versiyon sunulacak. Ayrıca, üst modelin aynı zamanda seramik bir gövdeye sahip olduğu söyleniyor. Mi Mix ve 6GB RAM taşıyacağı söyleniyor.