Xiaomi Mi 6 Ceramic edition hemen tükendi

Xiaomi Mi 6 Seramik Sürümü bugün satışa çıktı ve hemen tükendi. Çift kamera üzerinde siyah bir seramik gövde ve 18K altın kaplama bulunuyor. Baz fiyatın biraz üzerinde ve 3.000 CNY daha yüksek bir fiyata satışa çıktı. (Yaklaşık 435 USD)

Xiaomi, kaç tane satıldığını söylemiyor, ancak artık hiçbiri kalmadı. Mi.com‘un sadece Çin şubesi Seramik Mi 6 telefonları satıyordu ve Xiaomi’nin bu özel seriyi diğer ülkelerde başlatıp başlatmayacağı belli değil.

MIUI.com‘daki forum yazısının “İlk satış” başlıklı olması, gelecek satışların artacağına işaret ediyor. Ne zaman? Öğrenmek için beklemek zorundayız. O zamana kadar parçalara bakabilirsin.