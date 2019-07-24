Xiaomi Mi 6 Güncellemesini Aldı

Yeni akıllı telefonlar için tanıtımlarına devam eden Xiaomi, bu kez akıllı telefon modelleriyle değil ancak yeni güncelleme paketleriyle gündeme geldi. Markanın yeni akıllı telefon modelleri bir yana şimdi ise Xiaomi Mi 6 güncellemesi gündeme.

Güncelleme desteğinin bir başka boyuta çıkmasını sağlayan Xiaomi Mi 6 Android Pie güncellemesine ve yeni güncellemenin detaylarına geçelim. Bakalım yeni güncelleme sonrasında söz konusu akıllı telefonlarda neler değişecek?

Xiaomi Mi 6 Güncellemesi

Yeni güncelleme sonrasında Xiaomi Mi 6 akıllı telefonlarının işletim sistemi kısmında Android Pie sürümünün kullanılmaya başladığını gördük. Yeni arayüzle beraber gelen güncellemenin MIUI 10.4.1.0 sürümünü kullanıma soktuğunu da ekleyelim. Yeni sürümle beraber değişen özellikler ve arayüz kısmında yapılan düzenlemeler oldukça beğeni toplayacak cinsten.

Güncellemelerin görsel kısımda çok önemli bir değişiklik sunmadığını da ekleyelim. Doğrudan görsel kısımda bir değişiklik olmasa da işin arka planında önemli değişiklikler sunulduğunu da eklemek gerekiyor.

Yeni güncellemenin Android Pie sürüm özelliklerinin tamamını sunduğunu da ekleyelim. Bu kısımda beklentiler dışında bir değişim söz konusu değil.

Toplamda 1.6 GB boyuta sahip olan yeni güncellemenin kademli olarak dağıtıma çıktığını da ekleyelim. Yeni güncellemenin ne zaman tamamlanacağı konusunda kesin bilgiler yok. Muhtemelen güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması için birkaç ay daha geçmesi gerekiyor.

Güncelleme herkes için yayınlandığı zaman, daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz. Ayrıca güncellemenin tüm Xiaomi Mi 6 modellerine geleceğini de ekleyelim. Yani ülkemizde de satılan modeller güncellemeye dahil edilecek.