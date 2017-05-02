Xiaomi Mi 6 Hakkında Bilmeniz Gereken Altı Özellik

Full HD ekranından Snapdragon 835 yonga setine ve çift arka kameralara kadar, Xiaomi Mi 6 ’da bir çok özellik bulunmakta. Telefonla ilgili en iyi şey, bu segmentte cazip bir öneri olarak 420 dolar olan fiyatı.

Xiaomi Mi 6 hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız veya cihazı mevcut telefonunuz için olası bir yedek olarak görüyorsanız, Xiaomi’nin 2017 amiral gemisi hakkında bilmeniz gerekenler aşağıda;

Tam HD Ekrana Sahip

Xiaomi Mi 6 ekran boyutunu artırmadı, hala Mi 5 modelindeki 5.15 inç ekran ve ekran çözünürlüğü aynı kaldı. 428 ppi’lik bir piksel yoğunluğu ki bu yeterli olmakta. Panelin kendisi mükemmel bir renk doğruluğu ve parlaklık seviyesine sahip bir IPS LCD’dir. Xiaomi birkaç yıldır çarpıcı LCD paneller sunmakta ve durum Mi 6 için farklı değil.

Ayrıca, ekranı özelleştirmeyi kolaylaştıran olağan MIUI özelliklerini de edinebilirsiniz. Renk dengesini ayarlama seçenekleri bulunmakta; ayrıca, gece boyunca yapılan okuma sırasında gözlerdeki gerginliği azaltan mavi bir ışık filtresi de kullanabiliyorsunuz.

10nm Snapdragon 835 İle Güçlendirilmiş

Galaxy S8, Snapdragon 835’i piyasaya sunan ilk telefon oldu, ancak Xiaomi Mi 6, Exynos 8895’in desteklediği uluslararası telefon modelleri ile Qualcomm’un Asya pazarlarındaki en yeni SoC cihazını çalıştıran ilk cihaz olacaktı. Snapdragon 835, 2.45GHz hızında ve dörtlü çekirdeği 1.9GHz hızında çalışan, yeni oktav çekirdeği yarı özel Kryo 280 CPU da dahil olmak üzere bir sürü yeni özellik sunuyor.

Adreno 540 GPU, bu arada önceki modelinden önemli ölçüde daha hızlı ve düşük gecikmeli mobil VR deneyimlerini yaşatmak için tasarlandı. Snapdragon 835, Gigabit LTE hızlarına ulaşabilen bir X16 LTE modem sunan Connectivity’de de bir artış yakaladı.

Çift Arka Kamera

Mi 6 ile vurgulanan, Apple’ın iPhone 7 Plus ile yaptıklarını taklit eden arkadaki çift kamera ayarıdır. F / 1.8 lensli ve 1.25 mikron pikselli 12 megapiksel görüntüleme sensörü, f / 2.6 lens ve 1.0 mikron pikselli bir ikincil 12MP atıcı ile zenginleştiriliyor. İkincil sensör, 2x kayıpsız zum özelliği sunan telefoto objektif görevini görmekte. Şöyle görünüyor:

Arka kamera, düşük ışık koşullarında mükemmel çekimler sağlayan 4 eksenli optik görüntü sabitleme özelliğine (OIS) sahip. Ayrıca birkaç manuel çekim modu, canlı önizlemeli birkaç filtre ve doğrudan kamera uygulamasında bir dizi güzelleştirme efekti elde edersiniz.

Daha Çok Bellek Ama Sınırlı Kullanılabilirlik

Mi 6 standart olarak 6GB RAM ile geliyor ve 64GB ve 128GB olmak üzere iki depolama alanı seçeneği mevcut. 64 GB’lık dahili depolama alanına sahip model, Çin’de 360 Dolar, 128GB’lık versiyon ise 420 Dolar fiyat etiketi ile satılıyor.

Telefon Çin ile sınırlı olduğundan, bayinizden alabilmek için ekstra bir ücret ödemeniz gerekebilir.

MIUI 8 ile Android 7.1.1

Xiaomi’nin yazılım tarafında her zaman en iyi sicili bulunmuyor, ancak bu sefer Android 7.1.1 Nougat’ı kutudan çıkarmaya hazırlanıyor. Mi 6 MIUI 8’i çalıştırıyor ve son 12 ayda bir Xiaomi cihazı kullandıysanız, kendinizi evinizde gibi iyi hissedeceksiniz.

Bir sürü özellik var ve çoğu Asya pazarları için tasarlanmış olsa da, bir sürü özelleştirilebilirlik elde ediyorsunuz. Play Store ve Google’ın hizmetlerine sahip olan global MIUI ROM cihaz için henüz mevcut değil, ancak yakında kullanıma sunulacaktır.

Kulaklık Girişi Yok

Mi 6’nın en ayırt edici özelliği, 3,5 mm’lik bir bağlantı noktasının olmamasıdır. Bu eksiklik, kablosuz ses ürünlerine geçişi gerçekleştirenler için önemli bir faktör olmayacak ancak kablolu kulaklıklara yatırım yapan müşteriler bunu büyük bir dezavantaj olarak görüyor olacak.

Mi 6’yı düşünüyorsanız, ya Bluetooth özellikli bir kulaklık seti almanız ya da kablolu kulaklıklarınızı cihaza takmak için bir adaptöre başvurmanız gerekecek.