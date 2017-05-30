Xiaomi Mi 6 inceleme

Daha önce böyle bir amiral gemisi Android telefonu görmedim. Galaxy S8’in yarı fiyatına ve Xiaomi Mi6‘yı gözden geçiriyoruz.

Vay. 2017 için Xiaomi‘nin yeni amiral gemisi Android telefonunu düşündüğünüzde Mi 6 akla geliyor. Galaxy S8, LG G6, Sony Xperia XZ Premium ve HTC U11 gibi daha tanıdık amiral gemilerinin yaklaşık yarısı fiyatına karşın, Akıllı telefon teknolojisi konusunda ciddi olan her şeye sahip olmak kadar güzel ve çok daha fazlasını sunan akıllı telefonu inceliyoruz. Ayrıca bkz: En iyi Çin malı telefonlar 2017

Mi5 ve Mi5’lerin halefi olan en iyi Çin telefonu tacını yakalamak için net bir rakip Mi Note 2‘den tasarım özelliklerini alıyor ve USB-C ses gibi çift kamera ve ileriye dönük özellikler ekliyor ve hepsinin üstünü çiziyor. Şimdiye kadar gördüğümüz her şeyden daha hızlı bir performans ile geliyor.

Samsung, halen Galaxy serisine çift kamera veya cam altı parmak izi tarayıcı ekleme konusunda tartışırken, Xiaomi bunu zaten yaptı. Quad-HD Infinity Display ve eğimli cam kenarlardan yoksun olsa da, Xiaomi mükemmel bir ekrana sahip ve bir elinde tutmak için çok daha rahat bir boyuta sahip.

Xiaomi Mi 6 Fiyatı

Xiaomi Mi6’nın bir dezavantajı, yukarıda adı geçen rakiplerinin aksine, doğrudan Türkiye’deki Xiaomi’den veya önemli mobil operatörlerimizden herhangi birinden satın almanın mümkün olmadığını göstermektedir. Bu, Çin’den ithal etmeniz ya da ülkeye gelmesini beklemeniz anlamına gelir.

Samsung, HTC, Sony ve LG gibi bir amiral gemisi gibi Xiaomi Mi6 için bu kadar fazla bir şey ödemeyeceksiniz. Bu telefonlar için 750 euro ‘dan çok fazla para ödeyeceksiniz, fakat Mi6 ile bu fiyata neredeyse iki tane satın alabilirdiniz. Xiaomi size orta sınıf fiyatında amiral gemisi modelini sunuyor.

Fotoğraftaki siyah Xiaomi Mi6, 6GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip ‘Uluslararası’ baskı. 128GB depolama alanına sahip bir versiyon da var (bu kapasitede microSD desteği bulunmuyor.) ve aynı 18K altın detaylı bir seramik model, devrim yaratan Mi Mix’de görüldü.

Avrupa’da akıllı telefon için fiyatlandırma, 64GB için 438 € ve 128GB için 492 € ‘dur.

Mi6 Avrupa’da 1 ve 3 Haziran 2017 tarihleri ​​arasında gönderim yapacağını açıkladı; ancak, gelmesi ne kadar süreceğini seçtiğiniz nakliye seçeneğine bağlıdır (ücretsiz bir hizmet mevcuttur). Ya da kendiniz alacaksınız. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

Göz önünde bulundurulması gereken başka bir şey, farklı ülkelerde farklı hücresel frekansların kullanıldığı ve bu Çinli modellerin ikamet ettiğiniz ülkede çalışmama ihtimali olabilir.

Bir telefonun ağınız tarafından desteklenip desteklenmediğini nasıl anlayacağınızı açıkladık.

Xiaomi telefonlarını Türkiye müşterileri için fakir bir hale getirecek bir diğer şey de Google uygulamalarının olmaması. Bu, tüm Xiaomi cihazları için geçerli değildir ve mümkünse, Google Play Store ve Google servislerine kutudan çıkarılacak bir Xiaomi telefonunun bir ‘Global’ sürümünü satın almaya bakmalısınız. Bazı ‘Uluslararası’ modeller ayrıca Google Play’i önceden yüklenmiş halde bulunur veya Google Apps’ı Mi App mağazası aracılığıyla yüklemenize izin verir.

Maalesef, burada sahip olduğumuz Mi6’nın Uluslararası versiyonu, Google uygulamaları önceden kurulu olarak gelmiyor ve bunları eklemenin bariz bir yolu yok.

Elbette bir geçici çözüm bulduk, ancak daha teknik olmayan kullanıcılara hitap etmeyecek bir çözüm. Acele etmeden ve yılın en iyi fiyatlı amiral gemisi gibi görünenleri satın almadan önce aklınızda bulundurmanız gereken bir şey.

Xiaomi Mi 6 Tasarım

Xiaomi, Mi6 ile telefon, temel iyi görünümlerinden daha fazlası için çağrıda bulunuyor.

Mi6, 5.15 inç ekrana sahip, çok ince ekran çerçeveleri ve sadece 7.5 mm kalınlığında ve neredeyse kaygan, pürüzsüz, yuvarlak kenarlı arka tarafta bulunuyor ve elinde bu kadar rahat hissettiriyor. Üreticiler ekran boyutları ve kalitesi konusunda farklılaşmaya çalışırken, Xiaomi her yeni sürümü ile daha da büyüyen amiral gemileri ile yerini belirliyor. Bu, pazarın onları büyümeye başladığını düşünen müşteriler için ideal olacak nispeten kompakt bir telefon.

Henüz Quad-HD Xiaomi telefonunu görmüyoruz – bu Mi6, 1920×1080 piksel çözünürlüğe ve 428ppi yoğunluğa sahip bir tam HD paneline sahip – ancak Xiaomi yalnız değil. En çok kopyalanması için suçlanan şirket ve batı dünyasında belki de en büyük ve en iyi bilinen şirket bir araya geldiğinde Quad-HD akıllı telefona sahip olmadığı komik. (İpucu: Xiaomi, Çin’in Elması olarak da bilinir.)

Apple‘ın Quad-HD‘ye ihtiyaç duymadığına dair iddialarına katılmamıza meyilli olduğumuzu söylemeliyiz: tam ve dörtlü HD arasındaki farkı kesinlikle anlayabilirsiniz, bu nedenle tüm ‘Retina’ BS’ye inanmayın, Mi6 bu çözünürlükte çok net. Bu, kendiniz hakkında şikayetçi olduğunuz bir ekran değil.

Ekran çözünürlüğü arttıkça, tabii ki pil üzerinde artan talepler de geliyor ve bu, Hızlı Şarjı destekleyen (kablosuz şarj değil) 3,350mAh‘lik bir batarya olduğu gibi takılı Mi6’nın çarpıcı bir özelliği ve hatta iki gün kullanılabilir. Dolayısıyla tam HD ekran, yapmaktan mutluluk duyuyoruz – özellikle ekran parlak ve harika bir kontrast, gerçekçi renkler ve mükemmel görüş açısı sunuyor.

Xiaomi, Mi6’nın dört taraflı camı bulunduğunu iddia ediyor; bu, göründüğü kadarıyla inanılmaz veya kafa karıştırıcı değil. Gerçekten, kenarların yanı sıra köşelerde kavisli olduğu anlamına geliyor ve sadece biraz öyle. Galaxy S8 ile aynı anlamda kavisli ekranı konuşmuyoruz.

Mi6’nın tasarımının, Xiaomi Mi5’lerden çok farkı yok; Hâlâ sert bir çelik çerçeve elde edersiniz ve dürüst olmak gerekirse, kaza sonucu oluşan hasar ve o kadar çok parmak izi karşısında daha savunmasız olsalar bile Galaxy-esque cam görünümünü tercih ederiz.

Mi Not 2’nin daha küçük bir versiyonuna çok benziyor ancak ilk çift kamera Xiaomi amiral gemisidir. Bu derlemede daha sonra fotoğrafçılık kimlik bilgileri hakkında konuşacağız.

Mi6’nın su sıçramasına dayanıklı olduğu söyleniyor, ki bu Xiaomi’den daha önce görmediğimiz bir şey. Bu şekilde, kapalı bir SIM tepsisi ve sıralı bağlantı noktaları bulunur. Daha önce olduğu gibi USB-C’yi en altta, cihazın karşı tarafındaki SIM tepsisi ile aynı hizada kilitleyici bulacaksınız. Üst kısımda IR blasteri (gittikçe nadiren görülen özellik) var, bu güç düğmesinin hemen üzerinde duruyor.

Ancak burada bir şey eksik: 3.5mm kulaklık girişi. Xiaomi, kulaklık girişi USB-C sesin lehine bırakılacak en son telefon üreticisidir. Apple, geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 7 ve iPhone 7 Plus ile aynı şeyi yaptı ancak kullanıcıların şikâyetlerine neden oldu ve sonunda herkes gitti.

Alternatif olarak, bir çift stereo hoparlör sayesinde kendinize bir çift kablosuz veya USB-C kulaklık satın alabilir veya telefonun dahili sesine güvenebilirsiniz – bu hiç de fena değil. Mi6 siyah, gümüş veya mavi renklerde ve ayrıca seramik bir versiyon var.

Xiaomi Mi 6 Donanım ve Performans

Peki, Mi6’nın performansı hakkında ne diyebiliriz ki nefes kesici. Ayrıca bkz: En hızlı telefonlar?

Xiaomi, bu yılki sınıfının en önde gelen işlemcisi olan 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 835‘e sahip ancak rakipleri bu yongayı 4GB DDR4 RAM ile eşleştirirken Xiaomi 6GB‘lık bir kapasiteye sahip. Yakında çıkacak olan OnePlus 5‘den biraz rekabet kazanma ihtimali var, ki bu da bu kurulumun özelliği olarak söyleniyor ancak şu an için bu enerji merkezi akıllı telefon dünyasında eşsizdir.

Aşağıda açıklayacağımız üzere, testlerimizde olağandışı performansı kanıtladı.

Snapdragon 835, Samsung ve Qualcomm arasındaki ortaklığa dayalı 10nm’lik bir çip, bu da Galaxy S8 açıklanana kadar hiçbir telefon üreticisine izin verilmemesi anlamına geliyor. Böylece, normalde en son Xiaomi’ye rakip olacak olan LG G6, geçen yılki Snapdragon 821‘i (5’lerde görüldüğü gibi) kullanmak zorunda kaldı. Onun kıyaslama performansı bu nedenle çok daha düşüktür.

Samsung aslında Türkiye’de Snapdragon 835’i kullanmıyor – burada Exynos 8895’i alıyorsunuz – ancak Xiaomi hala performans testlerimizi aşıyor.

Snapdragon 835, 10nm çip, Qualcomm’un daha önceki 14nm çiplerinde verimlilikte yüzde 30, performansda yüzde 27 ve enerji tüketiminde yüzde 40 oranında artış sağlıyor. Etkinlik için sekiz çekirdekten dördünün daha düşük bir 1.8GHz hızında çalıştığı anlamına gelen, büyük bir LITTLE mimarisi ile 2.45GHz hızında çalışıyor.

Mi6’yı her zamanki benchmarklarımızla çalıştırdık ve çarpıcı sonuçlar bulduk. Geekbench 4’te 6472 puanlık çok çekirdekli (1940 tek çekirdekli) kaydedildi ve AnTuTu’da 170709 puan fark etti.

Grafik testi GFXBench’te Xiaomi, T-Rex’te çok yüksek 59fps, Manhattan’da 52fps, Manhattan 3.1’de 39fps ve Car Chase’de 25fps ile kesinlikle her türlü oyun ve medya oynatma kabiliyetine sahip olduğunu kanıtladı. Ekranda yapılan testleri gerçek dünya kullanımıyla daha yakından ilişkili olduğu için çalıştırdığımızı belirtmek gerekir; ancak diğer telefon incelemecileri genelde daha yüksek olan ekran dışı sonuçlardan alıntı yaparlar.

JetStream JavaScript testini de yaptık ve Mi6’nın 70.0 sonucunu Android dünyasında elde ettiği kadar iyi bulduk. Testlerimizde yalnızca iPhone’lar daha yüksek puanlar verdi.

Xiaomi Bağlantılar ve ekstralar

Bu Xiaomi telefonun Türkiye’de 800MHz (Band 20) 4G LTE’yi desteklemediğine, ancak 2100MHz ve 2600MHz 4G’nin kapsadığı ve etkilenen müşterilerin 3G alabileceğini de belirttiler. Bununla birlikte, bıraktığımız bir şey, Mi6’nın aslında iki SIM çift-bekleme modunda çalışan iki SIM’i kabul etmesi idi.

İşi dengelemek ve oyun oynamak ve iki telefon taşımak istemiyorsanız veya yurtdışına gidiyorsanız ve veriler için yerel bir SIM kullanmak istiyorsanız, bu, Türkiye dışında ve çok popüler kurulumdur. Mi6 iki Nano-SIM kabul eder. Diğer Xiaomi telefonlarıyla ortak olarak, bu SIM yuvalarından birisi alternatif olarak 128GB’a kadar bir microSD kart eklemek için kullanılabilir ancak dahili 64 ve 128GB depolama seçenekleriyle ihtiyacınız olmayabilir.

Xiaomi, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, NFC, çift bantlı 802.11ac Wi-Fi ve hatta bir IR blasteri de destekliyor. Bunlar gittikçe nadiren görülen ancak insanlar hala telefonunuzu uzaktan kumandaya dönüştürme yeteneklerinden hoşlanıyor. Bu Xiaomi Mi5’lerden alındı, bunun Mi5’lerden ziyade Xiaomi Mi5’in bir güncellemesi olduğunu daha da belirgin hale getirdi.

Bir şey eksik olsa da, daha yüksek kapasiteli bir pile yer açmak için bir USB-C bağlantı noktası ile birlikte kullanılan kulaklık girişi var. Ses konusunda meraklısanız bu sizin için belirleyici bir faktör olabilir.

Parmak izi tarayıcısı, Xiaomi Mi5’lerde gördüğümüz gibi tam da aynı düzenek. Çok iyi demek. Ancak bizzat kişisel olarak cihazın ön tarafında görmeye istekli değiliz. Parmağınızı yerleştirdiğiniz gömme alan sadece tuhaf görünüyor; gerçek bir düğmeye basarak fiziksel tepki bekliyoruz. Ancak geleceğin gücü giderek artmaktadır ve aslında inanılmaz derecede iyi – hızlı ve doğru çalışıyor.

Xiaomi Mi 6 Kamera

Xiaomi Mi5s Sony IMX378, ayrıca Google Pixel tarafından kullanılan 12Mp’lik bir kamera ve çok iyi bir görüntü kalitesi sunan kamera ile donatılmıştır. Xiaomi Mi6 için şu an iki adet 12Mp kamera bulunuyor – bir tanesi geniş açı f/1.8 lens ve diğeri bir f/2.6 telefoto lens.

Anahtar özellikler arasında 10x dijital zum, 2x optik zoom, dört eksenli OIS ve PDAF yer alıyor. Ayrıca 4K video çekebilir, manuel, güzelleştirme, Tilt-vardiya ve grup çekimi ve gerçek zamanlı filtreler gibi çeşitli çekim modları sunar. Fotoğraf çekildikten sonra, iyi düzenleme araçları da vardır.

Çok iyi görüntülendiği ve çok gerçekçi renkler sunulan test resimlerimizin kalitesinden etkilendik. Ayrıntı, biz bekliyorduk, ancak daha yumuşaktı. Otomatik ve HDR modunda birkaç test şablonumuzu aşağıda görebilirsiniz, ancak kamerayı diğer güncel amiral gemileri ile doğru bir şekilde karşılaştırma şansımız olduğunda bu incelemeyi önümüzdeki haftalarda güncelleyeceğiz.

Ayrıca, ön kamera, 4Mp’den 8 Mp’ye yükseltildi; görüntülü görüşme ve selfie çekmek için yeterince iyi.

Xiaomi Mi6 Yazılım

Xiaomi Mi6, Android 6.0 Marshmallow‘ın özel bir sürümü olan MIUI 8.2’yi çalıştırıyor (Android’in son sürümü Nougat ve Android O’nun önümüzdeki birkaç ay içinde alması bekleniyor). Fark edeceğiniz temel özellikler bir uygulama tepsisinin bulunmamasıdır. Her şey home ekranında bir iPhone esque tarzında tasarlanmıştır. Ayarlar menüsünde bazı değişiklikler bulunur. Neyse ki en üstte, aradığınızı bulmayı kolaylaştıran bir arama seçeneği var. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

Google Play‘in olmaması. Türkiye kullanıcıları için gerçek bir husustur (Mi6’yı yalnızca çağrılar ve metinler için kullanmayı planlıyorsanız, Mi6’ya ihtiyacınız yoktur). Google Play önceden yüklenmiş olarak bir ulusal model sunulana kadar, ne yaptıklarını bilmeyenler için Mi6 ürününü Türkiye’de tavsiye etmemekteyiz. Bu derlemede daha önce belirttiğimiz gibi Google Play’i ve çeşitli uygulamaları yüklemiş olsak da, Google Play Hizmetleri’yle ilgili sorun yaşadığını söyleyen bir Gmail hata mesajı da dahil olmak üzere garip bir sorunu yaşadık. (Bu telefonu Türkiye’de almadan önce muhakkak Google play ve diğer hizmetlerin olup olmadığını kontrol edin).

Elbette Xiaomi’nin kendi uygulamalarını e-posta gibi şeyler için kullanabilirsiniz; Google hizmetlerini hiç kullanmanız gerekmez. Ancak, onları şimdiki telefonunuzda kullanıyorsanız, şimdi geçiş yapmak mantıklı değil.

MIUI 8, özünde bir uygulamanın iki örneğini çalıştırmanıza olanak tanıyan Dual uygulamalar (örneğin, çift SIM işlevselliğini kullanırsanız kullanışlı olabilir) dahil olmak üzere kendine özgü bazı harika özelliklere sahiptir ve benzer bir şekilde Ayrıca, telefondan ikinci bir alan ayırırsınız – neredeyse iki telefona sahip olmak gibidir. Ayrıca bir çocuk modu da var.

Telefonu kendiniz kilitlememeniz veya ikinci bir güvenlik katmanı isterseniz telefonda herhangi bir uygulamayı tek tek kilitleyebilirsiniz.. Tek elle kullanılan modla (ekranın boyutunu daha yönetilebilir bir alana çeken) ortak olmasına rağmen, ekranda ekran görüntüsü ve kilit gibi seçeneklere bir kısayol yerleştiren hızlı topu kullanabilirsiniz. Xiaomi’nin serisinde bulunan daha büyük modeller – yakınlarda duyurulan Mi Max 2 gibi.

MIUI 8’i seviyoruz, ancak Android’i de amaçlandığı gibi seviyoruz ve henüz vazgeçmeye hazır değiliz.