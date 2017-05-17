Xiaomi Mi 6 Neredeyse Su Geçirmez Olmuş

Xiaomi Mi 6‘ya sıçramaya karşı dirençli, ancak bu direnç ne veriyor? Ve neden tam su direnci için puan verilmez? Bunu bulmanın en iyi yolu telefonu almaktır. Ve o hazırken, JerryRigEverything de telefonun iç kısımlarını göstermek için arka camı sıyırdı.

Xiaomi, Mi 6‘yı su geçirmez hale getirmenin yolunun % 90’ına sahipmiş gibi görünüyor. SIM yuvasında bir kauçuk conta var, hiçbir kulaklık girişi yok ve her hoparlör ve mikro ızgarada suyun tutulması için özel örgülü perdeler var. Açıkta bırakılan bir delik USB-C bağlantı noktasıdır – su geçirmezliği yoktur. Belki Xiaomi, Mi 6 Plus‘da bu özelliği getirecek?

Telefonun geri kalan kısmını sökerken hepsi standart Philips kafa vidaları ve yapışkan banttır – Mi 6’yı ayırmak için büyük bir zorluk yoktur. İşte, parçalanmaya ait video.