Xiaomi Mi 6 Plus’ın tasarımları yine sızdırıldı!

Xiaomi Mi 6 Plus‘a ne oldu? Mi 6 ‘nın nisan ayında resmi olarak tanıtılması öncesinde birçok söylenti ikilinin bir araya geleceğini iddia etti. Bununla birlikte, Mi 6 şimdi piyasada ama büyük abisi Mi 6 Plus hala açıklanmadı.

Bu durum çok geçmeden değişebilir ve Çin’den yeni bir sızıntı bize sırtının nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Aşağıda gördüğünüz, Mi 6 Plus‘ın arkasında, Mi 6’ların yanındaki kameraya benzeyen görüntüleri görebiliyoruz.

Öyleyse bunu beklenmedik bir kategoride değil, Mi 6‘nın tasarım benzerliğinden dolayı aslında Mi 6 Plus, bu bakımdan küçük kardeşiyle özdeşleşmiştir – sadece daha büyüktür. Cihazının gerçek halini görebilmek için çok fazla bekleyeceğimizi düşünmüyorum. Ancak mart ayındaki bir sızıntı, 5.7-inç 1080p dokunmatik ekran ile geleceğinden bahsetmişti.

Mi 6 Plus’ın, 6GB RAM, 64 veya 128GB UFS 2.0 depolama alanıyla aynı çift arka kamera kurulumu ve Snapdragon 835 SoC ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca büyük 4,500 mAh pil kullanmasını da bekliyoruz.. Android 7.1.1 Nougat‘ı MIUI 8’in altında çalıştıracak. Umarım yakında duyurulacaktır.